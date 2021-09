Drake : l'album du rival de Kanye West enfin disponible

Ce vendredi 3 septembre, Drake sort Certified Lover Boy. Un sixième album pour la star canadienne, qui en profite pour répondre aux attaques de Kanye West.

« Tu sais que le quatrième niveau de jalousie s’appelle ‘média’, n’est-ce pas une révélation ironique ? Donne cette adresse à ton chauffeur, fais-en ta destination au lieu de la poster par désespoir », chante Drake dans un de ses nouveaux morceaux (7am On Bridle Path), en réponse à l’indélicatesse de Kanye West, qui s’est permis de divulguer à ses huit millions d’abonnés sur Instagram l’adresse de son manoir.

Œil pour œil, dent pour dent

Depuis plusieurs semaines les deux artistes ne cessent de s’envoyer des piques plus ou moins subtiles. Kanye West a notamment récemment acheté plusieurs emplacements publicitaires à Toronto au Canada, ville d’origine de Drake pour y promouvoir son album Donda. Une provocation pour Drake, qui a ensuite racheté certains de ces panneaux pour y inscrire un message destiné à son rival : «Tu joues beaucoup, dommage la vie n’est pas un jeu».

Drake laughing at Kanye West for tweeting his address pic.twitter.com/hdN5anSfF9 — DJ Akademiks (@Akademiks) August 23, 2021

Reste à savoir si l’album de Drake réalisera de meilleures ventes que celui de Kanye West. Pour l’heure, Donda, sorti il y a seulement cinq jours sur Apple Music, réalise des records en occupant notamment déjà la première place dans 152 pays différents. Le succès se mesure aussi dans le Top 20 des titres de la plate-forme, un classement occupé par… 19 titres de l’album de Kanye.

La défaite de Drake n’est cependant pas actée, et le duel entre les deux ennemis s’annonce palpitant. Rappelons que le Scorpion du Canadien reste aujourd’hui l'album le plus écouté de l'Histoire dans les 24 heures suivant sa sortie. C’est donc une bataille au sommet entre deux monstres de l’industrie musicale qui attend leurs fans respectifs.

Certified Lover Boy sûrement certifié

Attendu depuis des mois car repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie, Certified Lover Boy, sixième album de Drake, marque le retour de l’artiste trois ans après Scorpion, sans compter Dark Lane Demo Tapes, sorti il y a un an.

CLB comporte 21 titres et embarque des collaborations de prestige notamment avec Travis Scott, Giveon, Jay-Z, Nicki Minaj, Ty Dolla Sign, 21 Savage, Young Thug, Partynextdoor, Lil Durk, Lil Baby, Future ou encore Kid Cudi.

Les titres de ce nouvel opus sont notamment disponibles à l’écoute ici.

Il y a quatre jours, les fans avaient beaucoup réagi après la diffusion de la cover de Certified Lover Boy sur les réseaux sociaux, souvent déçus par sa composition se résumant à 12 emojis de femmes enceintes sur fond blanc. Une image qui donne déjà lieu à de nombreux détournements sur Internet (mention spéciale à la marque Durex).

Il s’agit en fait d’une œuvre de Damien Hirst, artiste star connu pour ses installations et sculptures irrévérencieuses et à qui on devait déjà des pochettes d’album de The Babyshambles, des Red Hot Chili Peppers, ou encore 30 Seconds to Mars.