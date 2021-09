Ce dimanche, Thomas Pesquet mènera la première «Dictée de l'espace», depuis l'ISS

Voilà une initiative qui pourrait bien en réconcilier certains avec l'épreuve redoutée de la dictée. Ce dimanche 5 septembre, l'exercice sera mené par Thomas Pesquet et prendra des allures de mission spatiale. Projeté sur grand écran au Musée de l'air et de l'espace du Bourget à 15h, l'astronaute français dictera un texte de Marguerite Duras à l'attention des participants.

Thomas Pesquet ne sera pas en direct mais la vidéo proposée a bel et bien été enregistrée depuis l'espace, au sein de la Station spatiale internationale (ISS) dans laquelle le spationaute est en mission pour environ six mois. Organisée en partenariat avec France Culture, cette dictée géante est portée par l'écrivain Rachid Santaki, qui en compte plus de 500 à son actif.

Dimanche 5 septembre nous serons le #1erDimancheDuMois, alors aucune excuse pour ne pas tester vos capacités en orthographe avec la #DictéeEspace par @Thom_astro de l'@esa avec la #DictéeGéante de @franceculture et (re) découvrir les collections du @MuseeAirEspace. pic.twitter.com/4tBwZcbKpz — Musée de l'Air et de l'Espace (@MuseeAirEspace) September 3, 2021

Cette fois-ci, les participants auront le plaisir de s'installer dans une salle de classe un peu spéciale : le tarmac au pied d'Ariane 5. Thomas Pesquet a lui-même choisi le texte qu'il se chargera de dicter : un extrait du livre «Un barrage contre le Pacifique», de Marguerite Duras.

En tant que fils d'enseignants, le spationaute a partagé son plaisir de «rendre ludique - je l'espère- un exercice qui a parfois mauvaise réputation». Même son de cloche du côté de Rachid Santaki. Auprès du Parisien, l'écrivain explique que le but des Dictées géantes est avant tout de créer «des rencontres et des contacts humains».

Ce dimanche, plusieurs centaines de personnes sont attendues pour assister à cet événement gratuit. Le Musée de l'air et de l'espace se plait même à envisager le millier de participants. Thomas Pesquet se chargera de lire le texte une première fois, puis Rachid Santaki prendra le relais pour dicter à nouveau l'extrait, plus lentement.

Un moment d'autocorrection viendra clore la rencontre et les participants pourront ensuite parcourir gratuitement les collections de l'établissement. La dictée est accessible dès 10 ans et une copie sera distribuée à chacun des «élèves». Il faudra en revanche venir armé de son propre stylo... et de ses propres compétences en orthographe.