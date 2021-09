Décès de Jean-Paul Belmondo : Alain Delon «complètement anéanti» par la mort de son ami

On les disait rivaux pour le titre de plus grand acteur français, ils se considéraient comme des amis. Avec le décès de Jean-Paul Belmondo, ce lundi 6 septembre, Alain Delon a fait part sur CNEWS de son immense tristesse.

Interviewé à l'annonce de la triste nouvelle par Pascal Praud, il s'est dit d'emblée « complètement anéanti». «C'est une partie de ma vie, on a débuté ensemble il y a 60 ans», a-t-il expliqué d'une voix marquée par le chagrin.

«Nous nous sommes rencontrés sur le tournage du film "Faibles femmes" [en 1959, ndlr], il n'était pas plus que moi, je n'étais pas plus que lui», comme pour mieux souligner que la rivalité et l'opposition entre les deux hommes était avant tout une construction créée pour la légende.

Pour concure, il expliquait simplement que la douleur était légèrement atténuée par le fait que, «depuis quelques semaines», il savait que la santé de son partenaire dans l'inoubliable «Borsalino» était particulièrement déclinante.