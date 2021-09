Jean-Paul Belmondo : pourquoi le surnommait-on «Bébel» ?

Icône du cinéma français, Jean-Paul Belmondo s’en est allé à l’âge de 88 ans. Ses proches et ses fans avaient l’habitude de l’appeler «Bébel». Mais d’où lui venait ce surnom qui restera à jamais gravé dans les mémoires ?

On a envie de répondre sans réfléchir qu’il s’agit d’un diminutif de son nom de famille Belmondo. Mais ce serait faire fausse route.

L’explication remonte en effet à ses années passées au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Ses copains parmi lesquels Jean-Pierre Marielle ou Bruno Cremer se moquaient de lui parce qu’il portait toujours le même pull. Un faux pas qui lui a valu le surnom de «Pépel» en référence au personnage de Pépel Wasska, cambrioleur joué par Jean Gabin dans le film «Les Bas-fonds» de Jean Renoir, sorti en 1936.

«J'étais fier qu'on puisse me comparer d'une façon ou d'une autre à Gabin. Sur le tournage d'«Un singe en hiver», alors que je m'inquiétais pour l'avenir, il m'avait dit : «Regarde ta fiole ! Quand t'auras des pailles blanches, tu plairas encore aux gonzesses. Te magne pas la devanture et laisse couler l'Orénoque». A la suite d'une faute de frappe, «Pepel» est devenu «Bébel», et c'est resté», expliquait-il dans une interview accordée à Paris Match en 2016.