Michael K. Williams, l'acteur de «The Wire», est décédé

L'acteur américain Michael K.Williams, connu notamment pour son rôle dans la série à succès «The Wire», est décédé ce lundi 6 septembre.

La star de 54 ans a été retrouvée inanimée dans son appartement de Brooklyn par un neveu, révèle le New York Post. Selon le média américain, de la drogue aurait été retrouvée sur les lieux, laissant à penser que Michael K.Williams aurait succombé à une overdose.

Nominé aux Emmys

L'acteur avait été révélé au public grâce à son rôle d'Omar Little dans la série «The Wire», lancée en 2002 sur HBO. Sur la même chaîne, il marquera les esprits dans la série produite par Martin Scorsese «Boardwalk Empire», dans laquelle il interprète Albert «Chalky» White. Plus récemment, il a été vu dans la mini-série «When They See Us» ainsi que «Lovecraft Country», qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards 2021 dans la catégorie «meilleur second rôle dans une série dramatique».

Michael K.Williams a également été vu au cinéma, notamment dans «L'Incroyable Hulk», «Twelve Years a Slave», ou encore «American Nightmare 2».