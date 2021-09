Mort de Jean-Paul Belmondo : les chaînes bouleversent leurs programmes

Belmondo n’est plus et c’est toute la France qui a le cœur lourd. Les chaînes de télévision bouleversent leurs programmes dès ce lundi pour lui rendre hommage avec la diffusion de quelques-uns de ses plus grands succès ainsi que des documentaires.

Après une édition spéciale de son 20H, TF1 annonce qu'elle va diffuser ce lundi 6 septembre à 21h Itinéraire d'un enfant gâté, à la place de la mini-série Une mère parfaite. La Une proposera ensuite à 23h30 le documentaire Belmondo par Belmondo, dans lequel le fils de la star recueille les souvenirs de son illustre père.

La France perd un immense acteur, un géant de la culture et des arts.



En hommage à Jean-Paul #Belmondo, nous vous proposons de voir ou revoir "Itinéraire d'un enfant gâté" ce soir à 21:05

En lieu et place du film Piège de cristal et de la série Bones qu’elle devait proposer ce lundi 6 septembre, W9 annonce qu'elle va diffuser le film Flic ou Voyou, de Georges Lautner, sorti en salles en 1979.

Suite au décès de l'acteur Jean-Paul Belmondo, W9 décide de lui rendre hommage avec une programmation spéciale ce soir.



À 21.05 : "Flic ou Voyou"



À 21.05 : "Flic ou Voyou"

À 22.55 : le documentaire "Belmondo, Itinéraire..."

Ce mardi 7 septembre, Paris Première diffusera les deux films Le Marginal et L'Héritier puis deux documentaires, Belmondo, l'influenceur et Belmondo ou le goût du risque.

Jeudi 9 septembre, Arte rediffusera à 13h35 L’Homme de Rio , réalisé 1964 par Philippe de Broca.

A noter que ce dimanche 12 septembre, C8 avait avait d’ores et déjà prévu de diffuser à 21h05 L’Animal de Claude Zidi.

De son côté, France Télévisions annonce ce jour être actuellement en train de « déployer un dispositif d’envergure » pour saluer la mémoire de Bébel.