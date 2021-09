Cinéma : «Boîte noire», «Respect», «Les méchants»...Ces 5 films à voir sur grand écran ce mercredi

Le thriller psychologique «Boîte noire» avec Pierre Niney, le biopic «Respect» sur Aretha Franklin, la comédie satirique «Les méchants», le film en costumes «Délicieux», véritable ode à la gastronomie, et le drame «Serre moi fort» signé Mathieu Amalric... Voici cinq longs-métrages à découvrir au cinéma ce mercredi 8 septembre.

«Boîte noire», de Yann Gozlan

Une enquête qui vire à l’obsession. Dans «Boîte noire», quatrième film de Yann Gozlan pour lequel le réalisateur retrouve Pierre Niney après «Un homme idéal» (2015), le comédien incarne Mathieu Vasseur, un ingénieur du Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) chargé du crash dans les Alpes d’un vol Dubaï-Paris, qui a causé la mort de 300 passagers. Attaque terroriste, défaillance technique ou complot industriel ? Cet anti-héros rigoureux, travailleur, tenace et quasi autiste par moments, tentera par tous les moyens - même les plus risqués - de déterminer les causes de ce drame, quitte à sombrer dans la folie et la paranoïa et à faire éclater sa vie conjugale.

«Même si je me suis inspiré de cas réels, je ne souhaitais pas faire un simple documentaire ni reconstituer une catastrophe aérienne qui aurait eu lieu. Mon ambition était plutôt d’évoquer les nouvelles problématiques qui sont sur le point de bouleverser l’aviation civile : à savoir l’assistance au pilotage généralisée et l’automatisation progressive des cockpits grâce à l’intelligence artificielle», explique le cinéaste dans les notes de production. Porté également par Lou de Laâge et André Dussollier, ce thriller psychologique à la mise en scène classique et efficace, joue sur les sons dans la lignée du «Chant du loup» d’Anthony Baudry, et plonge les spectateurs dans une course contre la montre haletante, où chaque scène se fait de plus en plus oppressante jusqu’à un dénouement inattendu.

«Respect», de Liesl Tommy

La naissance de la reine de la soul. Le biopic «Respect» s’attarde sur les premières années de la vie d’Aretha Franklin, de son enfance auprès de ses sœurs et de son père, un pasteur influent (joué par Forest Withaker) qui comptait Martin Luther King parmi ses amis, à ses premiers albums, en passant par son addiction à l’alcool, le décès de sa mère, les abus sexuels dont elle a été victime et son mari et manager, Ted White, qui la violentait. Ce long-métrage revient également sur son engagement dans la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Un militantisme que l’on retrouve dans nombreux de ses textes. «Elle a réussi à saisir sa douleur intime et à interpréter toutes sortes de chansons à son sujet, de chansons encourageantes, des chansons sexy-romantiques. Elle a toujours su vivre sa vie à travers sa musique», analyse la scénariste Tracey Scott Wilson.

Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Dreamgirls» (2006), Jennifer Hudson se glisse avec talent dans la peau de cette diva décédée en 2018, qui a fait la une du magazine «Time» et a chanté à l’investiture de l’ex-président des Etats-Unis Barack Obama. C’est même Aretha Franklin qui l’a choisie en personne avant sa disparition. Outre une voix exceptionnelle, les deux femmes ont toutes les deux connu des drames personnels, Jennifer Hudson - à qui l’on prédit un nouvel Oscar pour son interprétation - ayant perdu son frère, sa mère et son neveu tués par l’ancien compagnon de sa sœur.

«Les méchants», de Mouloud Achour et Dominique Baumard

Les médias passés au crible. Avec Dominique Baumard, Mouloud Achour, qui présente l’émission «Clique» sur Canal+, signe une comédie grinçante et décalée sur les chaînes d’info qui cherchent le buzz à tout prix. Alors qu'il vole une console de jeu vidéo à des migrants et pense pouvoir la revendre à Patrick sans aucun problème, Sébastien devient à la surprise générale l'ennemi public n°1 à cause du rappeur Carcéral qui vient de sortir de prison, et de la présentatrice télé Virginie Arioule qui rêve d’un buzz sur son plateau.

«Les chaines d’info, on ne s’en moque pas. Ce sont juste des gens qui se moquent d’autres gens, mais nous on les regarde à distance à travers le prisme de la comédie et sans les juger. Pour créer les personnages de Patrick et Sébastien, on a regardé des YouTubeurs, des mecs authentiques qui prennent leur pied à faire des lives de 4 heures sur «Dragon Ball» en cumulant 300 vues. Le film est très premier degré», précise Mouloud Achour. Une satire avec quelques répliques détonantes et de nombreuses références à la pop culture qui réunit un joli casting, avec notamment Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, Omar Sy, Anthony Bajon, Mathieu Kassovitz en réalisateur tolérant et Samy Naceri en producteur vénal.

«Délicieux», d’Eric Besnard

La gastronomie célébrée. Après «Le goût des merveilles» et «L’esprit de famille», Eric Besnard dévoile son nouveau long-métrage, «Délicieux», qui s'intéresse à la création d’un premier restaurant en province à l’aube de la Révolution française. Le cinéaste s’est amusé avec l’Histoire puisque que ce type d’établissement a vu le jour en 1782 à Paris. Il n’en demeure pas moins que les mets succulents sont mis à l’honneur dans une réalisation qui donne envie de passer à table en compagnie de son héros, le cuisinier Pierre Manceron (Grégory Gadebois). Limogé par son maître, le duc de Chamfort (Benjamin Lavernhe), ce dernier va retrouver foi en la vie grâce à la pétillante Louise (Isabelle Carré), son apprentie, qui lui redonnera l’envie de retourner derrière les fourneaux et de créer un concept novateur qui va faire des jaloux.

«Serre moi fort», de Mathieu Amalric

Présenté hors compétition au Festival de Cannes en juillet dernier, «Serre moi fort» est le huitième long-métrage de Mathieu Amalric, que le public connaît aussi comme acteur. Celui qui a «besoin de fabriquer des films» comme il l’a récemment confié à l’AFP, a choisi de porter à l’écran la pièce «Je reviens de loin» de Claudine Galéa. Il s’agit du récit bouleversant de Clarisse, une quadra qui quitte sans prévenir et sans aucune explication son époux et ses deux enfants. «J’ai pleuré comme un bébé après avoir lu cette pièce qui n’a encore jamais été montée au théâtre. Ce mélodrame m’a littéralement attrapé. On se demande ce qui est arrivé à cette femme et on finit par entrer dans son secret», raconte Mathieu Amalric qui sera à l’affiche de «Tralala» des frères Larrieu, le 6 octobre prochain.

A voir aussi le drame «Supernova» avec Colin Firth et Stanley Tucci, le documentaire «9 jours à Raqqa» de Xavier de Lauzanne, et «Le braquage du siècle», qui revient sur l’histoire vraie de cambrioleurs argentins qui a inspiré la série espagnole à succès «La casa de papel».