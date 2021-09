Killer Social Club : Kassovitz, Elbaz et Testot, le casting cinq étoiles de la nouvelle série Audible

Signe du succès grandissant des séries audio auprès du grand public, le nouveau thriller Killer Social Club, disponible sur Audible, s'offre un casting de stars avec Mathieu Kassovitz, Vincent Elbaz et Fred Testot.

Un trio d'acteurs qui exerce ses talents sous la direction de Frédéric Petitjean, réalisateur et scénariste qui a déjà œuvré sur la série Six Feet Under, et au cinéma avec «Cold Blood Legacy - La mémoire du sang» et «Nos plus belles vacances». Loin des caméras mais devant les micros, chacun a donné de la voix pour immerger les auditeurs dans les coulisses d'une organisation criminelle, K.S.C. Trois lettres pour Killer Social Club. Ce groupuscule secret se charge de faire taire à jamais des personnes portées disparues. Et c'est par le biais de Vincent Elbaz, alias Kappa, un flic infiltré, que l'on va découvrir les sombres affaires du K.S.C.

Vingt épisodes en ligne

Vingt épisodes de 10 minutes chacun sont déjà disponibles, dont le premier est à écouter gratuitement ICI. Et à l'écoute, l'ensemble s'avère palpitant, sombre et bien écrit. Avec Killer Social Club, Audible marque également un tournant pour ce type de contenu, qui n'est pas sans rappeler les feuilletons radiophoniques qui ont émaillé le XXe siècle. Afin de moderniser l'ensemble, Audible mise sur une diffusion binaurale qui simule un son spatialisé en 3D. L'idée étant de donner le sentiment d'être au cœur d'une scène.

Surtout, Audible France entend développer le contenu exclusif de ce type. La société travaille avec environ 300 comédiens et adapte des contenus américains, comme les versions audio d'Alien, d'X-Files et du mythique comics The Sandman. «Les contenus originaux sont aujourd'hui très recherchés, le top des ventes le confirme puisqu'ils représentent 20 à 30 % du total», confiait en novembre dernier à CNEWS Ainara Ipas, directrice des contenus Audible France. En juin dernier, le site avait notamment sollicité Nicolas Sarkozy pour qu'il soit la voix du livre audio de son ouvrage Le Temps des Tempêtes, tandis que le chef Cyril Lignac a participé à l'émission culinaire Sound Chef sur la plate-forme.