Mark Hamill twitte son nom, son message fait le buzz

Il en faut parfois peu pour affoler la toile. Mark Hamill, mémorable interprète de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, en a fait l’expérience ce week-end.

Alors qu’une internaute a mis au défi l’emblématique jedi de twitter son nom, estimant que ce simple tweet génèrerait des milliers de likes, la star s’est prêtée au jeu, comme l'a repéré le New York Post. En réponse à ce drôle de challenge, l’acteur a donc tout bêtement twitté, dimanche 5 septembre, via son compte, les dix lettres de son nom et prénom : Mark Hamill. Et le résultat ne s’est pas fait attendre. Le message, somme toute sommaire, a affolé la toile.

Des centaines de milliers de «likes»

Cette simple publication a, à ce jour, recueilli plus de 600 000 «likes» en seulement trois jours. Une très belle performance qui en dit long sur la cote popularité de Mark Hamill, qui en 2017 avait, à nouveau, endossé le rôle de Luke Skywalker dans « Les derniers Jedi ».

Pour mémoire, dans l’histoire de la plate-forme, le tweet annonçant le décès de l’acteur Chadwick Boseman, en août 2020, a été le plus liké depuis le lancement du réseaux social en 2006. Avec plus de 7 millions de « j’aime », il avait détrôné le précédent record détenu par Barack Obama. En 2017, l’ancien président des Etats-Unis y avait twitté une citation de Nelson Mandela : «Nul ne naît en détestant une autre personne à cause de sa couleur, de ses origines ou de sa religion ». Cette publication avait récolté plus de 4 millions de «likes».