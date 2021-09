Jane Birkin va bien, sa fille Charlotte donne des nouvelles

Jane Birkin a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé par l’entremise de sa fille.

Alors que Charlotte Gainsbourg préside jusqu’à dimanche le festival de Deauville, l’actrice en a profité pour faire passer un message : « tout va bien ».

«Le CHU de Nantes est extra»

Victime d’un léger accident cérébral il y a quelques jours, Jane Birkin se remet et se sent bien, c’est ce qu’a expliqué hier, mercredi 8 septembre, sa fille sur la scène du festival. «J'ai un message de ma mère. Je l'ai eue tout à l'heure et je sais que les gens s'inquiètent pour elle. Elle va bien», a déclaré l’actrice.

«Je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc. Elle m'a dit "que tout va bien et que le CHU de Nantes est extra"», a précisé la fille de Serge Gainsbourg, qui présentait hier le documentaire consacré à sa maman «Jane by Charlotte».

Si Jane Birkin va mieux, elle a toutefois encore besoin de «repos» selon ses médecins et ne pourra remonter sur scène avant l'année prochaine, ont annoncé ses proches mardi. Un repos forcé qui contraint la chanteuse à annuler plusieurs concerts.