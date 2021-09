Le chanteur Renaud annonce un nouvel album

Le chanteur de 69 ans vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album, prévu en février prochain.

Deux ans après « Les mômes et les enfants d’abord », 17e album de l’artiste sorti en novembre 2019, Renaud s’apprête à rempiler. C’est ce qu’il a annoncé au Parisien, hier mercredi 8 septembre, à l’occasion de la visite de l’exposition qui lui est consacrée à la Philharmonie de Paris. Il a même déjà retrouvé les studios d’enregistrement, a-t-il confié à nos confrères, leur expliquant : « Je chante. Je suis en studio depuis dix jours, je prépare un album de reprises ».

Treize titres hommages

Cet album auquel il pense depuis déjà longtemps confie-t-il, réservera une plongée dans le répertoire de la chanson française : « treize vieilles chansons françaises » qui l’ont marqué explique-t-il, citant Yves Montand, Jean Ferrat, Moustaki, Reggiani, Françoise Hardy. Et le projet semble bien avancé. « Il reste les voix et les violons à faire. Il va sortir en février, quand il n’y aura plus de concurrence. Et ça va faire mal ! », assure l’interprète de «Morgane de toi», qui en revanche n’envisage pas de le jouer sur scène expliquant être « à la retraite » et vouloir faire « un minimum de promo ».

Pour l'heure, il est en plein travail entre Paris et le Vaucluse. Il s’astreint d'ailleurs à une hygiène de vie plus stricte et soigne sa voix. « J’ai éliminé la clope, je suis passé de soixante par jour à quinze. Je suis accro à la vapoteuse. Et j’ai arrêté définitivement l’alcool depuis six mois. Je suis un homme neuf », lâche l’artiste, qui célèbrera son 70e anniversaire en mai prochain.