Daniel Balavoine : sa fille Joana évoque son passé de droguée

Elle n’a jamais connu son père, le chanteur Daniel Balavoine, mort dans un accident d’hélicoptère cinq mois avant sa naissance en 1986. Aujourd’hui âgée de 35 ans, Joana Balavoine se confie sur son combat contre la drogue.

Et c’est en bande dessinée, dans un ouvrage intitulé «Les Lions endormis» sorti le 1erseptembre dernier, que la jeune femme, aidée de Sylvie Gaillard au scénario et de Fanny Montgermont au dessin, a choisi de se livrer sur le cercle infernal de la dépendance à la cocaïne qu'elle a connue.

«On s'est dit que ce serait intéressant de raconter le côté laid de la drogue, en y mêlant une histoire sincère, mon intimité», a expliqué Joana Balavoine dans un entretien à l’AFP, avant d'ajouter : «Comme j'ai eu la chance de m'en sortir, c'est devenu, je ne dirais pas une nécessité, mais un devoir, de témoigner. De donner d'un peu d'espoir».

Un père à la fois présent et absent

Le parcours de cette «fille de» n'est pas celui de tout le monde. L'argent venu des disques de son père et les portes qui s'ouvrent grâce à son patronyme feront que les lecteurs ne se reconnaîtront pas forcément. Mais dans la difficulté à trouver sa juste place, l'instabilité sentimentale et les bonnes et les mauvaises surprises qu'on peut avoir avec ses proches, ils peuvent apercevoir une part d'eux-mêmes.

L'introspection, pour elle, a signifié faire la paix avec l'absence d'un père... omniprésent dans sa vie, tant les gens qu'elle rencontre parlent de lui. «On entend tellement de choses. J'ai fini par ne plus écouter», révèle la fille de l’interprète de «L’Aziza». Daniel Balavoine n'apparaît que de manière très fugace dans «Les Lions endormis».

Joana Balavoine travaille aujourd'hui à sa carrière de chanteuse, en duo avec une autre interprète, Seemone. «Libre», dit-elle, après des années d'enfermement dans la toxicomanie.