Johnny Hallyday : Esplanade, statue, bar, concert... l'hommage au Taulier ce mardi à Paris

Près de quatre ans après sa disparition le 5 décembre 2017, un vibrant hommage est rendu ce mardi à Johnny Hallyday. Les fans étaient présents ce matin devant l'AccorHotels Arena, à Paris, pour un ultime au revoir.

Dès 10h, la veuve du Taulier, Laeticia Hallyday, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont prononcé un discours sur la désormais nommée Esplanade Johnny Hallyday, qui se situe devant la salle de spectacles du 12e arrondissement où le chanteur a donné 101 concerts au cours de sa carrière.

La veuve du rocker s'est exprimée en premier, déclarant que «Johnny nous a tant donné que nous devons lui rendre, chacun à sa mesure, une petite part de ce qu'il nous a transmis. C'est le sens de cette cérémonie : ancrer pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous. Pour qu'à notre tour nous puissions la transmettre aux générations futures.» Anne Hidlago lui a emboîté le pas, rendant hommage aussi hommages à ceux qui font vivre sa mémoire, expliquant qu'«il y a bientôt quatre ans que ce géant nous a quitté.[...] Grâce à vous, il est toujours parmi nous».

La statue en hommage à la star a ensuite été dévoilée sous les applaudissements. Une œuvre de six mètres de haut qui, contre toute attente et au grand dam de certains de ses fans, ne représente pas l'artiste lui-même. Création du plasticien Bertrand Lavier, proposée par le galeriste Kamel Mennour à la mairie, elle se compose d’un mât en acier inoxydable en forme de manche de guitare avec, à son sommet, un modèle de moto Harley Davidson bleu métal.

Si elle a été validée par Anne Hidalgo et Laeticia Hallyday, cette statue avait provoqué auparavant l’ire des écologistes. La maire (EELV) du 12e arrondissement, Emmanuelle Pierre-Marie, avait ainsi dénoncé le fait que «l’œuvre honore davantage une certaine marque de motos que Johnny Hallyday lui-même».

Pas de quoi perturber les traditionnels motards en Harley - près de 150 ont fait le déplacement - qui ont pris place sur l'esplanade, avant de laisser l'attention aux musiciens de Johnny Hallyday pour un mini-concert, sous la pluie, guidés par leur leader Yarol Poupaud, au son du fameux «Que je t'aime».

Un show devant 10.000 spectateurs avec une vingtaine d'artistes

Viendront ensuite d'autres inaugurations. Après l’ouverture éphémère du «Johnny's Bar» à l’AccorHotels Arena qui proposera une belle sélection de whisky, un concert hommage, baptisé «Johnny Hallyday : Que je t’aime», sera organisé mardi soir devant quelque 10.000 personnes.

Sous la direction d’Yvan Cassar et de Yarol Poupaud, de nombreux artistes reprendront les plus grands tubes du rockeur. «Une vingtaine, un joli mélange d’artistes qui ont partagé sa vie, des duos et la nouvelle génération, qu’il a influencée. Il y aura aussi une surprise, Catherine Ringer viendra chanter "Gabrielle"», a précisé Laeticia Hallyday dans un entretien accordé au Parisien, ajoutant que «c’est le premier hommage officiel rendu à Paris» depuis sa mort.

Un hommage auquel David Hallyday et Laura Smet ne participeront pas.