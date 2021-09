Un Français de 15 ans parmi les lauréats d'un prestigieux concours de photographie

Délicatement posé sur une marguerite, le papillon apollon s'est offert à l'objectif du jeune Emelin Dupieux alors qu'il était en vacances dans le Haut-Jura. Cet Ardéchois de 15 ans a envoyé son cliché au jury du Wildlife Photographer of the Year, le prestigieux concours du Museum d'histoire naturelle de Londres. Et la photo a été retenue.

Emelin a baptisé sa prise de vue «Atterrissage d'Apollo», en lien avec le nom de ce grand papillon blanc qu'il admire tant : l'apollon et ses ailes tachetées de noir et de rouge. «Ca faisait longtemps que je voulais le photographier», indique le jeune homme à France bleu.

Ce cliché tout en délicatesse fait partie des 100 photos retenues par les jurés du Wildlife Photographer of the year, parmi les 50.000 reçues cette année, en provenance de plus de 90 pays. Une consécration pour l'adolescent et beaucoup de fierté pour son papa, chargé de mission au Parc naturel des Monts d'Ardèche et passionné de nature comme son fils.

Cette sélection parmi les 100 meilleurs clichés signifie que l'«Atterrissage d'Apollo» sera publié dans un livre, qui paraîtra aux Editions Biotope. Une visibilité considérable pour Emelin Dupieux, sachant que le Museum d'histoire naturelle de Londres estime que les photos retenues lors du concours sont vues chaque année par 6 millions de personnes dans le monde.

La remise de prix est prévue pour le 11 octobre et, dans la foulée, la photo de l'adolescent sera exposée au sein de l'établissement. De quoi filer le tourni à ce jeune photographe qui pense déjà à son prochain cliché : cet hiver, il rêve de pouvoir immortaliser des renards sous la neige.