Hommage à Johnny Hallyday : les internautes dézinguent la statue et le concert

La statue érigée en hommage à Johnny Hallyday, ainsi que le concert organisé en sa mémoire et diffusé ce mardi soir sur France 2 n’ont, c’est le moins que l’on puisse dire, pas convaincu tous les fans du chanteur disparu en 2017. De nombreux internautes ont même exprimé leur colère, estimant la création du plasticien Bertrand Lavier et le récital auquel participaient de nombreuses personnalités très loin d’être à la hauteur de leur idole.

Bien loin de l’enthousiasme de la veuve du chanteur Laeticia Hallyday, convaincue que Johnny Hallyday « aurait été fier et très ému d’une œuvre aussi bouleversante », comme elle l’a déclaré dans Quotidien, c’est plutôt la franche déception qui prédominait dans les réactions publiées sur les réseaux sociaux après la découverte de la sculpture en question, une œuvre de six mètres de haut qui trône désormais sur l'esplanade Johnny-Hallyday dans le 12e arrondissement de Paris et qui se composée d’un mât en acier inoxydable en forme de manche de guitare avec, à son sommet, un modèle de moto Harley Davidson bleu métal. Comme Cyril Hanouna, qui s’est amusé hier soir à qualifier lui-même l’artefact de «sombre merde» dans TPMP, de nombreux commentateurs n’ont pas mâché leurs mots.

«Donc la statue de Johnny Hallyday devant Bercy c'est cette daube ? [...] On dirait l’entrée d’une casse à Las Vegas. Comment c'est possible de laisser faire ça ? Pardon Johnny», se désole notamment un fan du Taulier, «Qui a payé pour ça ?», se demande un autre.

Je pleure, le truc en hommage à #JohnnyHallyday on dirait une photo d'accident genre "Nan mais Gérard comment t'a fait pour planter ta meule au sommet d'un poteau electrique ???" https://t.co/wxYcuCWMUf — Tim (@acupoftim) September 14, 2021

Le bon goût ne sait plus où Smet...#JohnnyHallyday pic.twitter.com/as0pRp27eD — Viser la Lune (@Procto_Log) September 14, 2021

On dirait un mec qu'a raté le virage et qui attend le dépanneur #JohnnyHallyday pic.twitter.com/KecfxkIfbH — (@4_2long) September 14, 2021

Plus tard ce mardi, c’est au concert que se sont attaqués les fans de Johnny. Diffusé en direct sur France 2, le show a mobilisé une cinquantaine de musiciens en formation symphonique et vu défiler sur scène Florent Pagny, Patrick Bruel, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori, ou encore Julien Doré pour reprendre les plus grands tubes du Taulier. «Pauvre Johnny, il doit pleurer de rage à chaque chanson massacrée», «manque de respect», «Johnny mort une seconde fois»…. Epargnant toutefois à de nombreuses reprises les prestations de Catherine Ringer et de Louis Bertignac, les critiques ont fusé de toutes parts.

#JohnnyHallyday je ne suis pas fan de catherine ringer mais pour l instant c'est la seule à la hauteur de cet hommage. — laurence rahal (@lou943201) September 14, 2021

#JohnnyHallyday Et c'est là qu'on a la confirmation qu'il n'y a que Johnny pour chanter Johnny. — Zazou (@zazou65390032) September 14, 2021

Patrick Bruel il est dans toutes les sauces celui là ! Et que viens faire Gad dans ce concert ? Un concert de Johnny sans Eddy Mitchell, Jacques Dutronc, David Hallyday, Sylvie Vartan... a comme un goût amer #JohnnyHallyday — Apollonia Andolini (@ApAndolini) September 14, 2021