Tromso en Norvège : tout ce qu’il faut savoir pour un séjour dans le «Paris du Nord»

La ville norvégienne de Tromso est le lieu idéal pour découvrir le cercle polaire le temps de quelques jours. Et voici pourquoi.

Avant toute chose, un peu d’histoire et de géographie. Capitale de l’Arctique et point de départ de nombreuses expéditions polaires (Svalbard, pôle Nord, etc…), Tromso est située sur l’île de Tromsøya en Laponie norvégienne. Avec ces quelques 76.000 habitants, celle que l’on surnomme «le Paris du Nord» est la ville de plus de 50.000 habitants la plus septentrionale du monde. Elle se trouve en effet à 350 km au nord du cercle polaire arctique.

En ce qui concerne son histoire, Tromso a été fondée officiellement en 1794 mais elle serait beaucoup plus ancienne Jusqu'au milieu du 19e siècle, elle n’a que 1.400 habitants mais va connaître une forte expansion à la fin du 19e siècle lorsque les nombreuses expéditions vers les régions boréales se sont intensifiées pour la chasse aux phoques.

Aujourd’hui, Tromso est une ville très dynamique avec de nombreux scientifiques présents, mais également de nombreux touristes curieux.

Visiter Tromso en été ou en hiver ?

Si le cercle polaire rime avec hiver, l’été est également une belle saison pour aller le visiter. A noter que pour la saison hivernale, le soleil n’apparaît pas entre fin novembre et mi-janvier. La nuit polaire s’étend plus ou moins du 28 novembre au 14 janvier. Il ne fait pas totalement nuit mais la luminosité n’est pas exceptionnelle. Toutefois, les activités restent nombreuses : observer les orques, les aurores boréales, faire du chien de traineau… Concernant les températures, elles tournent autour de -10° et 0 degrés Celsius à Tromso. Elles peuvent être plus fraîches hors de la ville.

Se rendre à Tromso en été est également une bonne idée. Il n’y aura pas de neige (sauf sur les sommets des montagnes à proximité de la ville), pas d’aurores boréales, mais il y a de nombreuses autres activités et les températures sont assez agréables (elles peuvent monter jusqu’à 25 degrés).

Où dormir à Tromso ?

S’il est possible de trouver quelques locations en Airbnb, il y a de très bons hôtels comme le Smarthotel Tromso situé à deux pas de l’hyper-centre et très abordable. Dans une gamme un peu plus élevée, il y a le Thon Hotel Polar ou le Radisson blu qui a une très belle vue en bord de mer.

Que visiter à Tromso ?

Vous la voyez en photo lors de vos recherches sur la Norvège et Tromso, la cathédrale arctique de Tromso (Ishavskatedralen en norvégien) est le lieu le plus emblématique de la ville. Elle se trouve à la sortie du pont qui relie le centre-ville à Tromsdalen. Il y a également l’autre cathédrale de la ville (Tromsø Domkirke en norvégien) qui se situe dans le centre. Construite au 19e siècle, elle a la particularité d’être construite en bois. Egalement à voir, la prélature territoriale (photo).

Pour poursuivre l’histoire, le Polar Museum est à faire également, tout comme la bibliothèque et sa sublime baie vitrée. A faire aussi, Polaria, l’aquarium de la ville, qui est donc l’aquarium le plus au nord du monde.

Pour la géographie et en prendre plein les yeux, il faut traverser le pont et aller prendre le Fjellheisen (le téléphérique à Tromsdalen) pour avoir le plus beau panorama possible sur Tromso. En été, c’est parfait puisqu’il y a la possibilité de faire une randonnée et de grimper les 1.300 marches pour se rendre au sommet du mont Storsteinen, à environ 420 mètres d’altitude.

Quelles activités faire à Tromso ?

Après les visites pour la culture générale, place à des activités (souvent sportives). En hiver, les chiens de traîneaux, les traîneaux à rennes ou de la motoneige sont évidemment recommandés. Sans oublier les aurores boréales, mais également s’aventurer en mer pour apercevoir des orques et des baleines.

En été, place à de la randonnée aux alentours de Tromso mais également du VTT. Du kayak au milieu des fjords, se balader en voiture autour des fjords. Mais également profiter du soleil de minuit sur le bord de mer de Tromso. La pêche en bateau est aussi recommandée. Sans oublier pour les événements sportifs : un match de football dans le stade Tromso suivre l’équipe qui évolue en première division (Tromso IL) mais aussi, s’il passe à ce moment-là, se mettre au bord de la route pour voir les cyclistes de l’Arctic Race of Norway (organisée par ASO).

Où manger et boire un verre à Tromso ?

A Tromso, il y a quelques adresses à tester. Pour les spécialités norvégiennes, le Bardus Bistro est l’adresse parfaite. Pour un bon café, il y a le Kaffebønna. Il y en à un pas mal du tout situé à proximité du port (Stortorget). Enfin, le passage obligé, c’est la brasserie Mack pour y discuter leur bière historique considérée qui est la plus septentrionale de la planète. D’ailleurs, la brasserie mérite une visite. Pour rappel, Mack a été fondée en 1877 et est une véritable institution de la ville.

Crédit photos : Saïd El Abadi