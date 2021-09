Un remake du film «Bodyguard» serait en préparation

La rumeur courait depuis des mois. Un remake du film culte «Bodyguard», sorti en 1992 avec Whitney Houston et Kevin Costner, serait en préparation, selon Variety.

Le site américain précise que les studios Warner travailleraient sur le projet, lequel pourrait être dévoilé l’an prochain à l’occasion des 30 ans du long-métrage et des 10 ans de la disparition de Whitney Houston.

Si certains noms ont été évoqués comme Channing Tatum et Cardi B pour reprendre les rôles de la chanteuse et de son garde du corps, aucune annonce n’a pour le moment été faite concernant le casting de ce remake. On sait simplement que Lawrence Kasdan, qui avait déjà produit «Bodyguard», restera aux commandes. Quant au scénario, il sera signé par Matthew Lopez, auteur de la pièce «The Inheritance».

Cette romance immortalisée par le tube «I will always love you», a enregistré plus de 400 millions de dollars de recettes lors de sa sortie. Reste à savoir si le remake connaîtra le même succès public.