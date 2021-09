«Tous des pédophiles» : Alanis Morissette révèle avoir été violée à l'âge de 15 ans

La chanteuse canadienne Alanis Morissette affirme avoir été violée lorsqu’elle était adolescente dans un documentaire intitulé Jagged.

Dans ce film présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto (TIFF) lundi 13 septembre, Alanis Morissette dit avoir été violée à plusieurs reprises alors qu’elle n’avait que 15 ans : « Il m’a fallu des années de thérapie pour admettre […] Je disais toujours que j’étais consentante, puis on me rappelait : "Tu avais 15 ans, tu n’es pas consentante à 15 ans". Maintenant, je me dis : "Oh oui, ce sont tous des pédophiles. C’est un viol légal"».

«Je ne savais pas ce qu’étaient les frontières professionnelles», explique encore dans le documentaire l’artiste, qui a commencé à faire de la télévision et à écrire des chansons dès la préadolescence. Entamer une carrière si jeune «était un rêve devenu réalité», dit-elle, mais de l’autre un cauchemar.

«Je me demandais où étaient les gens pour me protéger. Avant ça, [les prédateurs] me tournaient autour, mais à 12, 13 ou 14 ans, ils n’osaient pas me toucher. Tout a changé à 15 ans.»

«Une culture qui n'écoute pas»

La chanteuse, qui ne nomme pas ses agresseurs, poursuit en expliquant qu’elle avait essayé d’en parler mais qu’elle n’avait pas été écoutée : «Je l’ai dit à quelques personnes, mais elles ont fait la sourde oreille», dit l’artiste à propos des agressions. «Beaucoup de gens se demandent pourquoi les femmes attendent 30 ans avant de dénoncer une agression. Fuck off ! Elles n’attendent pas 30 ans pour en parler. On vit dans une culture qui n’écoute pas.», s’insurge-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que l’artiste dénonçait la culture du viol dans l’industrie musicale. «Presque toutes les femmes de l’industrie musicale ont été agressées, harcelées, violées. C’est omniprésent - même encore plus dans la musique que dans le cinéma. C’est juste tellement normalisé», avait-elle déclaré dans Le Sunday Times Magazine en 2020.

En 2002, son titre Hands Clean évoquait un homme plus âgé lui demandant de garder un secret et de fermer les yeux sur un crime présumé. «J'ai honoré ta demande de silence et tu t'en laves les mains», disait le refrain. «Quelle part de mon histoire est balayée sous un tapis ? Quelle part de notre mémoire est sélective et a tendance à oublier ?», questionnait-elle. Des paroles qui prennent tout leur sens à l'aune du traumatisme qu'elle a subi.

Dans un autre morceau intitulé Flinch, l'interprète d'Ironic faisait encore mention d'un homme plus âgé dont la simple évocation l’affectait, «un jour je vais grandir et je ne flancherai plus quand j’entendrai ton nom», y répétait-elle.

Alanis Morissette s’est depuis désolidarisée du film Jagged

Actuellement en tournée pour les 25 ans de son album-phare – Jagged Little Pill – Alanis Morissette a fait savoir qu’elle considèrait que son histoire, telle que racontée par la journaliste Alison Klayman, était mensongère. La chanteuse ne précise cependant pas quelle partie du documentaire – qui retrace sa vie et sa carrière - comme ne reflétant pas la réalité.

«J’ai accepté une interview autour du 25e anniversaire de l’album Jagged Little Pill en étant particulièrement vulnérable» (La chanteuse était alors à sa troisième dépression post-partum, ndlr), explique-t-elle pour Variety.

«J’ai été bernée par un faux sentiment de sécurité, mais les visées sulfureuses de l’équipe me sont apparues évidentes dès que j’en ai vu la première version, ajoute-t-elle. C’est alors que j’ai compris que nous avions des visions douloureusement divergentes. Ce n’est pas l’histoire que j’ai acceptée de raconter. J’ai fait confiance à quelqu’un à qui je n’aurais pas dû faire confiance. », regrette-t-elle.

Une tournée pour les 25 ans de son premier album

Produit par HBO, le documentaire Jagged retrace la vie et la carrière de la star canadienne. Le passage sur les agressions sexuelles n’est pas central mais a beaucoup retenu l’attention du public. Se pose la question de savoir si la réalisatrice Alison Klayman aurait dû au préalable s’assurer que la chanteuse accepte que son histoire soit racontée de cette manière. Sans doute, il conviendrait que des histoires aussi douloureuses soient traitées - sans que cela n’affecte la liberté journalistique - avec plus de précaution et l'accord de la victime.

«Je ne cautionnerai pas le regard réducteur de quelqu’un sur une histoire trop nuancée pour qu’elle puisse la comprendre ou la raconter», s’insurge de son côté Alanis Morissette. L'icône de la chanson pop est actuellement en tournée à l'occasion des 25 ans de son premier album, Jagged Little Pill, et de la sortie de son neuvième, Such Pretty Forks in the Road.