Avec neuf titres dans le Top 10, Drake explose les records des charts

Cette semaine, neuf titres du nouvel album du chanteur Drake se sont hissés jusqu'au Top 10 du Billboard Hot 100. En 63 ans d'existence, aucun autre artiste n'avait accompli un tel exploit.

Avec «Way 2 Sexy» en tête et huit autres titres de son album «Certified Lover Boy» dans le Top 10, la chanson «Stay» (The Kid LAROI & Justin Bieber) est la seule chanson qui s'est frayée un chemin jusqu'à la sixième place dans cette déferlante. Jusque-là, aucun autre artiste n'avait dominé le classement de la sorte, sauf les Beatles qui étaient parvenus en 1964 à occuper les cinq premières places du Top 10 pendant une semaine.

Après «God's Plan», «Nice for What», «Toosie Slide» et «What's Next», «Way 2 Sexy» est le cinquième single que Drake parvient à placer en première place du classement dès sa sortie. En tout, neuf de ses titres ont été au sommet du Top 10, le premier étant «What's My Name» en 2010, sa collaboration avec Rihanna.

Toujours avec cet album, son sixième sorti le 3 septembre dernier, le chanteur canadien a battu un autre record en enregistrant 153 millions d'écoutes en 24 heures sur Spotify. Il bat ainsi son propre record détenu avec «Scorpion» (2018) qui avait cumulé 132 millions d'écoutes.