Emmy Awards : un tapis rouge mode, glamour et audacieux

Les stars se sont pressées aux Emmy Awards, hier dimanche 19 septembre.

Elles ont joué la carte du glamour et parfois de l'audace à l'occasion de la cérémonie qui récompense les meilleures séries télévisuelles américaines. Anya Taylor Joy a fait sensation dans une tenue rayonnante entièrement décolleté dans le dos. Catherine Zeta Jones a séduit en robe longue fendue au côté de son époux Michael Douglas. Kate Winslet et Regé-Jean Page ont opté pour un look monochrome chic et sexy.

Sans oublier, les audacieuses tenues du chanteur Billy Poter, de l'actrice Emma Corrin, visage de Diana dans la série «The Crown» qui n'a pas hésité à sortir les griffes lors de la cérémonie, ou encore de Carl Clemons-Hopkins, rôle titre de la série Hacks.

