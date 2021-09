Nuit Blanche 2021 : le programme dévoilé

Un dialogue entre l’art et le sport. La 20e édition de Nuit Blanche, évènement artistique annuel dédié à la création contemporaine, aura lieu dans la capitale et la métropole du Grand Paris, dans la nuit du 2 au 3 octobre prochain.

Accompagnés entre autres de Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de la Culture et de la ville du quart d’heure, et de Pierre Rabadan, adjoint à la Maire en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques, les deux directeurs artistiques de l’évènement, Sandrina Martins et Mourad Merzouki, ont dévoilé les grandes lignes de la programmation.

Cette édition est particulière, c’est la 20ème @NBParis, et nous avons voulu en faire un moment de retrouvaille et de joie. Cette édition est aussi un événement de lancement de l’Olympiade culturelle qui nous mènera jusqu’à @Paris2024. pic.twitter.com/Ps6JoVyUIk — Carine Rolland (@carine_rolland) September 20, 2021

Cette année, l’édition met à l’honneur les relations qu’entretiennent l’art et le sport et signe le lancement de l’Olympiade culturelle en vue des JO de Paris 2024, un ensemble de manifestations artistiques qui fera rayonner la richesse de la culture du pays hôte avant le début des Jeux.

200 évènements artistiques et 4 parcours

Le temps d’une nuit, les Parisiens seront invités à prendre part à une balade urbaine, artistique et sportive, le long du GR 75, sentier de randonnée qui entoure Paris. Au total, 200 évènements sont prévus. Ces projets artistiques – œuvres contemporaines, performances… – seront jalonnés sur quatre parcours : Paris Centre, Paris Nord, Paris Est, et Paris Ouest.

Dans le détail, le premier itinéraire, «Paris Centre», aura pour point de départ la place de l’Hôtel de Ville. Sur celle-ci, Mourad Merzouki a notamment imaginé une danse connectée pour «inciter le spectateur à devenir acteur», a-t-il expliqué. Le public sera invité à participer à une chorégraphie simple et interactive «pour célébrer le plaisir d’être ensemble».

Ce parcours proposera ensuite de faire étape dans diverses institutions de la capitale, telles le Musée d’Art Moderne, le musée du Quai Branly, l’église Saint-Eustache, ou encore le Jeu de Paume et le Centre Pompidou, où l’on pourra admirer le dernière œuvre en néon de l’artiste et performer Tim Etchells, une installation de 43 m de long.

«Paris Nord» ira de son côté de la porte d’Aubervilliers à la Porte des Lilas, et s’étendra sur près de 6 km. Au fil de celui-ci, on pourra s’arrêter à la piscine de Georges Vallerey, lieu qui sera investi par la DJ Barbara Butch. Cette dernière animera une «Swimming-pool party» qui sera rythmée par des shows réalisés par l’Équipe de France de Natation Artistique.

Le troisième itinéraire, côté Est, commencera à Porte de Vincennes. Puis les visiteurs pourront se diriger vers le vélodrome de la CIPALE, site utilisé pour les JO de 1900 et 1924, le parc de Bercy, et emprunter la passerelle Simone de Beauvoir, qui mène sur l’esplanade de la BNF. Ici, sera visible «Aire», l’œuvre du plasticien Laurent Berbos : un terrain de tennis qui semble être tombé sur les escaliers du parvis.

«Rencontres inattendues»

Enfin, le parcours Ouest partira de Balard et ira jusqu'à la Porte d’Auteuil. Au cours de cet itinéraire de 4,5 kilomètres, il sera possible de participer à une «Roller dance party» au Trinquet Village, ou encore de découvrir 4 championnes et champions engagés – Arnaud Assoumani, Aya Cissoko, Marie-Amélie le Fur et Patrico Manuel –à travers le regard de quatre auteurs photographes au stade Jean Bouin.

A noter qu’à l’occasion de Nuit Blanche, la ville de Paris organise «Rencontres inattendues», une exposition d’art contemporain rassemblant plus de 80 œuvres du Fonds d’Art Contemporain – Paris Collections. Celles-ci seront exposées dans les lieux du quotidien (équipements sportifs, bibliothèques, écoles, mairies d’arrondissements...) du 4 octobre au 15 décembre 2021.