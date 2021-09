Cinéma : «Stillwater», «Tout s'est bien passé», «Le Sommet des Dieux»... ces 3 films à voir ce mercredi

La rencontre choc entre Camille Cottin et Matt Damon dans «Stillwater», le drame «Tout s'est bien passé» sur l'euthanasie avec Sophie Marceau, et le film d'animation «Le Sommet des Dieux»... Voici trois longs-métrages à découvrir au cinéma ce mercredi 22 septembre.

«Stillwater», de Tom McCarthy

C’est à Marseille que Bill Baker, redneck taiseux et foreur de pétrole, débarque pour rejoindre sa fille (campée par Abigail Breslin, «Little Miss Sunshine») incarcérée à la prison des Baumettes pour le meurtre présumé de sa colocataire et petite-amie. Perdu dans la cité phocéenne dont il ne connaît pas les codes, ce père va trouver de l’aide auprès de Virginie, comédienne et mère célibataire qui lui servira de traductrice dans sa quête de vérité.

Présenté aux festivals de Cannes et de Deauville, ce thriller bien ficelé signe la rencontre entre la star américaine Matt Damon et l’actrice française Camille Cottin, qu’Hollywood s’arrache et qui sera bientôt à l’affiche de «House of Gucci» de Ridley Scott. Le réalisateur Tom McCarthy et auteur de «Spotlight» s’est inspiré de l’affaire Amanda Knox qui a défrayé la chronique en 2007. Cette Américaine condamnée pour le meurtre de sa colocataire en Italie a par ailleurs attaqué la production l’accusant de «tirer profit de son histoire».

«Tout s’est bien passé», de François Ozon

Son rêve est devenu réalité : tourner avec Sophie Marceau. Pour son nouveau long-métrage «Tout s’est bien passé», le réalisateur François Ozon a filmé l’actrice qui prête ses traits à Emmanuèle Bernheim, romancière et proche du réalisateur aujourd’hui décédée qui avait raconté dans un livre l’histoire bouleversante de son père.

Victime d’un accident vasculaire cérébral et cloué dans un lit d’hôpital, l’octogénaire et collectionneur d’art André Berheim, incarné brillamment par André Dussollier, demande à sa fille de l’aider à mourir. Cette dernière dont on comprend que l’enfance a été compliquée au côté de cette figure paternelle présentée comme une sorte de Tatie Danielle au masculin, va, au terme de tergiversations, accepter, avec l’aide de sa sœur (Géraldine Pailhas), ce suicide assisté. Malgré un sujet encore tabou en France, celui de l’euthanasie et du droit de mourir dans la dignité revendiqué par de nombreux malades, ce film ne tombe jamais dans le pathos et oscille entre scènes poignantes qui nous tirent la larme et séquences comiques et plus légères.

«Le Sommet des Dieux», de Patrick Imbert

Considéré comme l'un des dix mangas qu'il faut avoir lus dans sa vie, «Le Sommet des Dieux» s'offre une superbe adaptation dans un film d'animation contemplatif. Il faut souligner que ce long-métrage portait sur ses épaules un héritage de haute renommée. Car avec Jirô Taniguchi au dessin (récompensé au FIBD d'Angoulême) qui s'était inspiré du roman du même titre de Baku Yumemakura, «Le Sommet des Dieux» s'inscrit comme un récit poignant sur le dépassement de soi, questionnant également la nature humaine. C'était sans compter sur le talent de Patrick Imbert, qui avait déjà notamment prouvé sa capacité à mettre en dessin le merveilleux dans «Ernest et Célestine» (2012) et «Le Grand Méchant Renard et autres contes» (2017).

Avec «Le Sommet des Dieux», le cinéaste français s'attaque à un récit plus adulte, à la fois poétique et touchant. L’on suit alors le parcours d’un photoreporter japonais lancé sur les traces d’un alpiniste disparu qui emporterait avec lui le secret des premiers hommes à avoir conquis l’Everest. Au-delà d'une histoire passionnante, Patrick Imbert, aidé par Jean-Charles Ostorero et Magali Pouzol au scénario, parviennent à saisir l'incroyable impact visuel du manga d'origine. Faisant de la montagne et ses dangers, un personnage à part entière du récit. Une emphase que l'on retrouve dans la direction artistique du long-métrage qui offre le relief nécessaire à ce récit tragique et contemplatif.

En bonus

Outre ces trois films, les spectateurs pourront voir le film «La troisième guerre» de Giovanni Aloi.

Une plongée dans le quotidien de trois soldats de l’opération Sentinelle (Leïla Bekhti, Anthony Bajon, Karim Leklou) envoyés dans les rues de Paris à l’affût de la moindre menace.