Les Fugees opèrent leur retour et annoncent une date en France

Le mythique groupe de R’n’B et Hip-Hop des années 1990 crée la surprise. A l’occasion des 25 ans de leur album «The Score», les Fugees se reforment et se lancent dans une mini-tournée internationale qui passera par la France.

Une tournée événement qui réunira donc Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel pour douze dates, quinze ans après leur séparation. Le groupe sera de passage à Paris le 4 décembre prochain, à la Défense Arena, à l'occasion de ce concert anniversaire. Sorti en 1996, «The score» s’est écoulé à plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde, et reste l'album le plus vendu de tous les temps pour un groupe de ce style musical. Avec des singles comme « Killing Me Softly », « Ready or Not » et « Fu-Gee-La », il a incontestablement marqué l’histoire du hip-hop.

Cette série de concerts est d'autant plus incroyable que la vie du groupe, fondé en 1993, n’a pas été un long fleuve tranquille. Le trio s’est séparé à plusieurs reprises, avant de tirer un trait sur leur collaboration en 2007. L’attitude de Lauryn Hill avait à l’époque été pointée du doigt par Wyclef Jean.

La tournée de la réconciliation

Mais les 25 ans de «The Score» ont permis de dépasser les différences. Wyclef Jean en personne a teasé l’événement lundi 20 septembre dans un message énigmatique posté sur son compte twitter : « L'hiver arrive ! Beaucoup d'entre vous disent vouloir récupérer l'ancienne Clef. Attention, vos souhaits pourraient être réalisés », avait écrit le rappeur avant de poster le lendemain un clip annonçant la reformation des Fugees pour douze dates de concerts.

Dans un communiqué dévoilé sur le site de Live Nation, Wyclef Jean est par ailleurs revenu sur les raisons de cette reformation : «Alors que je fête mes 25 ans avec les Fugees, mon premier souvenir est que nous avons juré, dès le début, que nous ne ferions pas que de la musique, nous serions un mouvement. Nous serions une voix pour ceux qui ne sont pas entendus, et en ces temps difficiles, je suis encore une fois reconnaissant que Dieu nous ait réunis», a ainsi expliqué l’artiste.

De son côté, Lauryn Hill a évoqué l’histoire « complexe mais percutante » du groupe mythique, expliquant avoir accepté ce projet important pour « donner un exemple de réconciliation ». « J'ai décidé d'honorer ce projet important, son anniversaire et les fans qui ont apprécié la musique en créant une plate-forme pacifique où nous pourrions nous unir, interpréter la musique que nous aimions et donner l'exemple de la réconciliation au monde ».

Live Nation mettra en vente les billets demain, vendredi 24 septembre.