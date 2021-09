NTM le film : une nouvelle bande annonce a été dévoilée

Le biopic consacré à NTM se dévoile encore un peu plus. Sony Pictures France a présenté une nouvelle bande-annonce du long-métrage «Suprêmes», prévu en salle le 24 novembre prochain.

De près de deux minutes, cette seconde bande-annonce du film consacré aux débuts du groupe dévoile un peu plus les contours du long-métrage d'Audrey Estrougo et plonge le spectateur au début des années 1990 sur fond de crise des banlieues. Dans la peau de JoeyStarr et Kool Shen, les deux acteurs Théo Christine et Sandor Funtek, qui ont du suivre un véritable entraînement afin d'être crédible notamment lors des scènes de concert, ne manquent pas de charisme. Le long-métrage retrace en effet les balbutiements du groupe du 9-3 jusqu'à leur premier Zénith.

Suprême NTM : les origines du rap français.



Découvrez la bande-annonce de #SupremesLeFilm, le 24 novembre au cinéma. pic.twitter.com/xy2A1Oj2jo — Sony Pictures France (@SonyPicturesFr) September 21, 2021

Un projet adoubé par JoeyStarr et Kool Shen

L'équipe du film avait d'ailleurs fait sensation à Cannes cet été, alors que le long-métrage était présenté hors compétition, en présence de l'un des fondateurs du groupe phare du rap français : JoeyStarr.

Les deux figures emblématiques d'NTM ont d'ailleurs suivi de près le projet de film dédié au groupe qu'ils ont fondé en 1989, puisque JoeyStarr et Kool Shen ont participé à l'écriture du scénario et ont participé aux répétitions du film. Ces nouvelles images permettront aux fans de patienter encore un peu d'ici au 24 novembre.