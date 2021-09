Rentrée littéraire 2021 : nos favoris pour les prix

Parmi les centaines de romans publiés en cette rentrée littéraire 2021, seuls quelques-uns ont l'honneur d'être sélectionnés pour les prix Goncourt, Renaudot, et Femina. Voici nos favoris.

Christine Angot, «Le Voyage dans l’Est»

Un autre regard sur son traumatisme. Christine Angot signe un nouvel ouvrage au fil duquel elle revient sur un thème déjà maintes fois évoqué dans ses précédents livres : l’inceste dont elle a été victime. Dans ce puissant roman, intitulé «Le Voyage dans l'Est» (éd. Flammarion), l’auteur de 62 ans restitue avec sobriété sa relation avec son père incestueux. Elle raconte comment ce brillant traducteur au Conseil de l’Europe, qui, après avoir déserté avant même sa naissance, et qu'elle voulait aimer, a abusé d’elle entre ses 13 et 16 ans. Mais ici, contrairement à «L'Inceste» (éd. Stock), paru il y a vingt ans, la plume est plus apaisée et la chronologie des actes subis plus précise. Sans pathos, elle décrit la domination incestueuse de son agresseur, son matraquage verbal pour justifier leur relation, la difficulté de dire «non», d’alerter, mais aussi l’aveuglement volontaire de sa mère, le silence des personnes qui l’entoure. Le tout, en creusant plusieurs points de vue : celui de l’enfant, de l’adolescente, et de jeune adulte qui essaye tant bien que mal de se reconstruire.

Christine Angot, «Le Voyage dans l’Est», (éd. Flammarion), en lice pour le prix Femina et Goncourt.

François Noudelmann, «Les Enfants de Cadillac»

Dans ce premier roman, François Noudelmann, qui vit et travaille à New York (Etats-Unis), questionne son identité française à travers trois générations d’hommes d’une même famille. Au fil de ce récit personnel et historique, remarquablement bien écrit, l’auteur revient tout d’abord sur le destin de son grand-père, Chaïm. Ce dernier a rejoint la France dans une roulotte pour fuir les persécutions contre les Juifs en Lituanie. Il a ensuite pris part à la Grande Guerre avant d’être interné et oublié à l’hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. C’est entre ces murs que son aïeul, devenu fou à cause du gaz moutarde, a rendu son dernier souffle dans l’anonymat. On découvre ensuite l’histoire aussi rocambolesque que fascinante de son père, Albert, né Français, qui en 1940, est fait prisonnier et dénoncé par ses camarades comme Juif. Des itinéraires qui amènent l'auteur à s'interroger sur la question de l'identité, de la transmission, et de l’héritage.

François Noudelmann, «Les Enfants de Cadillac», (éd. Gallimard), en lice pour les prix Femina et Goncourt.

Amélie Nothomb, «Premier Sang»

Au nom du père. Avec son nouveau et trentième roman, baptisé «Premier sang» et publié comme tous les autres chez Albin Michel, Amélie Nothomb rend hommage, de manière touchante et décalée, à la figure paternelle. Après avoir eu le culot de faire parler Jésus-Christ à la première personne, dans «Soif» (éd. Albin Michel), la dame au chapeau se met dans la peau de son père, Patrick, décédé d’un cancer l’an dernier, le premier jour du confinement. Le temps d’un livre, l’écrivaine belge lui rend ainsi la vie en racontant son histoire. Celle d’un petit garçon, abandonné par sa mère et élevé par ses grands-parents, qui deviendra diplomate, puis sera envoyé en mission au Congo, en 1964. Là-bas, à Stanleyville (aujourd'hui Kisangani), son père, cet amoureux des lettres, ce héros, sera victime d'une prise d'otages, sa première rencontre avec la mort. Mais à laquelle il a échappé. Cet ouvrage sous forme de conte est sans nul doute l’un des plus personnels de la championne des ventes.

Amélie Nothomb, «Premier Sang», (éd. Albin Michel), en lice pour le prix Renaudot.

Agnès Desarthe, «L’Éternel Fiancé»

Une histoire impossible. Dans «L’Eternel Fiancé» (éd. L’Olivier), Agnès Desarthe plonge le lecteur dans l’intimité d’une femme, qui croise sans fin son premier amour. Tout a commencé quand elle avait 4 ans, pendant une classe de musique. Etienne est tombé sous le charme de ses «yeux ronds», mais la narratrice ne l'aimait pas à «cause de ses cheveux de travers». Depuis ce jour, cette rencontre ratée, leurs trajectoires ne vont cesser de s’entremêler. Au collège, lors d’une exposition d'art contemporain, dans une bijouterie, dans une rue de Paris, le journal… Mais les retrouvailles sont parfois douloureuses. Car le temps passe, et la mémoire s’effrite. Des années plus tard, elle l’aime passionnément et secrètement, mais son prince charmant a quant à lui oublié son prénom, et est désiré par toutes les femmes. Un récit d’une grande justesse, drôle, vif et mélancolique, qui donne à réfléchir sur l’existence, les conséquences de nos choix, et les sentiments, que l’on croit éternels.

Agnès Desarthe, «L’Éternel Fiancé», éd. L’Olivier, en lice pour les prix Goncourt et Renaudot.

Anne Berest, «La carte postale»

Une carte postale anonyme sur laquelle figure le prénom de quatre de ses ascendants, mortes à Auschwitz en 1942. Tel est le point de départ du roman d’Anne Berest, intitulé «La carte postale» (éd. Grasset). En janvier 2003, la mère de la romancière et dramaturge retrouve cette carte, sur laquelle figure d’un côté l’Opéra Garnier, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et son oncle. Vingt ans plus tard, aidée d’un détective privé et d’un criminologue, elle tente de lever le voile sur l’identité de l’émetteur. Et elle y est parvenue. Mais le voyage est plus important que la destination. Anne Berest propose de revenir sur cette enquête, le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine, et enfin leur arrivée à Paris, avec la guerre. A travers ce livre de 500 pages, qui retrace un siècle d’histoire, l’auteur fait revivre ses ancêtres tout en questionnant la signification du mot «juif» dans une vie laïque.

Anne Berest, «La carte postale», éd. Grasset, en lice pour les prix Renaudot, Goncourt, et Femina.

David Diop, «La porte du Voyage sans retour»

Lauréat du prix Goncourt des lycéens en 2018 et du prestigieux International Booker Prize en 2021, pour «Frère d'âme» (éd. Seuil), David Diop signe un nouveau roman documenté et captivant. Celui-ci est baptisé «La Porte du voyage sans retour» (éd. Seuil), le surnom donné à l'île de Gorée, d'où partirent des millions d'esclaves africains. Dans cet ouvrage, son troisième, l’écrivain plonge le lecteur au milieu du 18e siècle, en s’inspirant de la figure du naturaliste Michel Adanson. Alors âgé de 23 ans, ce dernier part explorer le Sénégal pour se faire un nom dans la botanique. Mais son expédition ne se résume pas à l’étude des fleurs locales, comme en témoignent ses cahiers secrets, découverts par sa fille dans un tiroir à double fond. A travers une histoire d’amour impossible, tant les préjugés sont pesant et les cultures incompatibles, le narrateur est confronté à la colonisation et à l’horreur de l’esclavage. Entre histoire et fiction, ce roman, peuplé de personnages attachants, est une sublime odyssée qui confronte les valeurs universalistes des Lumières et la traite des noirs.

David Diop, «La Porte du voyage sans retour», éd. Seuil, en lice pour le prix Goncourt.