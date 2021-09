Les Fugees : 3h30 d’attente pour leur premier retour sur scène à New York

C’est sans aucun doute l’un des retours les plus attendus dans l’univers du hip-hop. À l’occasion des 25 ans de l’album «The Score», les Fugees se sont donc reformés sur scène. Les fans ont toutefois dû attendre 3H30 pour ce premier mini concert donné à New-York le 22 septembre dernier.

Alors que ce premier show devait débuter à 19H, c’est finalement à 22H30 que Pras Michel, Wyclef Jean et Lauryn Hill ont fait leur entrée devant les 3.500 spectateurs. Est-ce là un avant-goût de la tournée qui débutera le 2 novembre prochain à Chicago ? «Nous sommes toujours en train de la préparer» a fait savoir la chanteuse du trio.

Pour rappel, cette dernière se traîne une réputation de diva qui a pour habitude de commencer ses concerts très tardivement. Un fait avéré, notamment lors de son dernier passage à Paris en 2018. Huée à l’époque par le public français, Miss Lauryn Hill, avait cependant fait son mea-culpa en allant à la rencontre de certains fans qui se trouvaient encore dans la fosse.

Il faut pourtant croire que ses mauvaises habitudes n’ont pas changé, d’autant plus que cette fois-ci, c’est le groupe entier qui a fait durer l’attente. Mais pour certains fans, ce n’était pas surprenant et surtout ça en valait la peine, car «le concert était magique» estime d’ailleurs l’un d’eux.

Now, The Fugees concert was really magical tonight. It was supposed to start at 7pm but began around 10:30pm. I expected that but still, issa school night. — deray (@deray) September 23, 2021

Et pour cause, depuis la séparation du groupe en 2007, les voir réunis tous les trois sur le devant de la scène relevait «d’un miracle», a même affirmé la chanteuse.

The Fugees reunited for a 35-minute set last night in New York City, which, I guess, serves as a preview of their upcoming tour celebrating the classic album The Score #hiphop #HipHopMusic https://t.co/umQSMHJCJB — Jazz Johnson (@JazzJohnson10) September 23, 2021

D’autres admirateurs sont pourtant plus réticents. En effet, cette attente interminable pour eux, aura écourté leur plaisir de les entendre réinterpréter leur plus grands tubes, puisque finalement les Fugees n’ont joué que six titres. Une présence de seulement trente-cinq minutes pour plus de trois heures d’attente.

En France, le groupe mythique se produira normalement sur scène le 4 décembre prochain à Nanterre dans la salle de Paris La Défense Arena. Et il faut croire que les fans français ont peur d’être déçus vu le nombre de places qui restent encore disponibles pour assister au show.