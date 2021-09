Booba annonce la sortie d’un nouveau titre en NFT

Le rappeur Booba s’apprête à sortir un nouveau titre qui sera disponible uniquement en NFT.

Son morceau est baptisé «TN», en référence au célèbre modèle de basket de la marque Nike.

«Clashs polémiques blagounettes ok mais on oublie pas l’essentiel, ce qu’on sait faire de mieux. LE SAL!!! #TN #nft coming soon…», a-t-il écrit ce dimanche 26 septembre en légende de sa publication.

Très en vogue depuis plusieurs mois, les NFT, pour Non Fungible Token (Jeton non fongible), fonctionnent sur le même principe que les cryptomonnaies comme le bitcoin.

Ce sont des oeuvres numérique disposant d'un certificat d'authenticité – vidéos, images, chansons, tweets… – répertoriées dans la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations, prenant la forme d'une base de données.

Les NFT sont donc infalsifiables, ineffaçables et non reproductibles, ce qui leur confère leur valeur. Aux Etats-Unis, quelques artistes ont déjà vendu des morceaux sous ce format, tels que The Weeknd.

Mais dans l’univers du rap français, le «duc de Boulogne» est le premier à se lancer.