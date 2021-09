La chronique des Bridgerton saison 2 : un premier teaser dévoilé

Avis aux fans de la série inspirée des livres de Julia Quinn, des images de la très attendue saison 2 de «La Chronique des Bridgerton», qui sortira en 2022, ont été dévoilées.

Un teaser a en effet été publié ce samedi 25 septembre sur le compte Twitter de Netflix. Dans cet extrait d’une minute, on peut voir Anthony (Jonathan Bailey), l’aîné de la fratrie Bridgerton, qui souhaite se ranger, s’entretenir avec un nouveau personnage : Kate Sharma.

La jeune femme est incarnée par l’actrice Simone Ashley, héroïne de la série «Sex Education». Cette dernière, qui vient d’assister à une conversation qu’elle aurait préféré ne pas entendre, se retrouve seule avec Anthony, et n’hésite pas à lui dire en face ce qu’elle pense de sa personne.

«Tout homme voyant les femmes comme des biens me dérange»

Au fil de leur échange, le Vicomte lui demande si elle accepterait de le revoir. Ce à quoi Kate, une femme indépendante au caractère bien affirmé, et qui semble peu sensible au charme du chef de famille, répond : «Pour voir si mon esprit est acceptable et mes manière raffinées ?».

«Tout homme voyant les femmes comme des biens me dérange. (…) Les filles de Londres sont-elles si facilement conquises par un sourire agréable et rien de plus ?», poursuit-elle, avant de lui lancer : «Je trouve votre opinion de vous-même bien trop élevée».

Un échange qui donne le ton pour le second volet, qui suivra donc l’histoire d’amour d’Anthony, après une première saison centrée sur la romance de Daphne Bridgerton avec Simon Bassett, le duc de Hasting, interprété par Regé-Jean Page.

Pour rappel, malgré sa grande popularité, l’acteur ne sera pas dans la saison 2. «Nous disons adieu à Regé-Jean Page, qui a si brillamment campé le rôle du duc de Hastings», avait déclaré dans une lettre Lady Whistledown, le narratrice imaginaire de la série.