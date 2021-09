Les 3 rendez-vous incontournables de la Fashion Week de Paris

C’est l’événement le plus attendu de toute la fashion sphère : la Fashion Week de Paris s'ouvre dès ce lundi 27 septembre et jusqu’au 5 octobre prochain, avec de nombreux défilés en présentiel, après plusieurs saisons minées par la pandémie de Covid-19.

Au total, 97 maisons vont présenter leurs collections de prêt-à-porter féminin printemps-été 2022 durant cette semaine, avec pas moins de 37 défilés physiques prévus dans la capitale française, une première depuis le début de la crise du coronavirus. Autant de rendez-vous incontournables pour les aficionados de la mode, qui pourront, à défaut d’être invités, suivre une large partie des événements en direct depuis le site internet de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). CNEWS a sélectionné quelques-uns de ces rendez-vous incontournables de la Fashion Week.

Saint Laurent de retour sur le calendrier officiel

Il y a un an et demi, la maison Saint Laurent décidait de quitter le calendrier officiel de la Fashion Week, dans un contexte de crise sanitaire et avec une volonté de réfléchir à une production et une consommation de vêtements plus raisonnée. «Conscient de la conjoncture actuelle et des changements radicaux qu'elle induit, Saint Laurent prend la décision de repenser son approche au temps et d'instaurer son propre calendrier. Aujourd'hui plus que jamais, la marque contrôlera sa périodicité et légitimera la valeur du temps, à son rythme, tout en privilégiant le rapport aux personnes et à leur quotidien», déclarait la maison de luxe dans un communiqué en avril 2020.

Mais contre toute attente, Saint Laurent figure bien au calendrier de cette saison printemps-été 2022. Le défilé aura lieu en présentiel, avec un nombre d’invités limités, ce mardi 28 septembre à 20h, créneau habituel de la maison. Une manière de reprendre du poil de la bête après une année compliquée pour le secteur du luxe ?

C'est aussi le choix qu'ont fait tous les autres mastodontes de la mode et du luxe : Dior, Louis Vuitton, Chanel, Chloé, Hermès, Isabel Marant ou encore Givenchy vont eux aussi reprendre les défilés physiques, après plusieurs collections présentées à distance. Crise du covid oblige, les invités devront toutefois présenter leur pass sanitaire pour accéder aux présentations.

le 4ème défilé L'Oréal Paris

S’il ne figure pas au calendrier de la fédération de la Haute Couture, ce sera sans doute l’un des défilés les plus relayés sur les réseaux sociaux : le géant des cosmétiques L'Oréal Paris organise la quatrième édition de son défilé le dimanche 3 octobre à 15h. L’événement aura lieu sur l’esplanade du Trocadéro, de son autre nom le Parvis des droits de l’Homme, rebaptisé pour l’occasion en Parvis des droits de l’Homme et de la Femme. Il sera ouvert au public et diffusé en live dans plus de 30 pays à travers le monde.

«Le défilé véhiculera un message fort en faveur de l’estime de soi et bouleversa les codes des défilés traditionnels en invitant le public à rejoindre le programme "Debout contre le harcèlement de rue"», selon Delphine Viguier-Hovasse, la directrice générale internationale de L’Oréal Paris, citée par la Fédération de la Haute Couture.

Plusieurs ambassadrices de la marque de cosmétique doivent donc défiler sur le podium, notamment les chanteuses Camila Cabello et Yseult, ou encore Camille Razat, actrice de la série «Emily in Paris», toutes habillées par de grands créateurs.

le Défilé hommage à Albert Elbaz

La semaine de la mode sera clôturée par un défilé hommage à Albert Elbaz, ancien directeur artistique de la maison Lanvin, décédé en avril dernier des suites du Covid-19, à seulement 59 ans. La maison AZ Factory, fondée en 2019 par Albert Elbaz, a annoncé que ce défilé, «Loves Brings Love» («l'Amour amène l'Amour» en français), sera un show collaboratif, avec la participation de plus de 40 couturiers.

L’objectif : créer un défilé inspiré du Théâtre de la Mode, une exposition qui avait eu lieu en avril 1945 et avait réuni les plus grands noms de la mode de l’époque. Albert Elbaz avait toujours rêvé de pouvoir créer un show inspiré de cet événement. Un hommage vibrant à ce passionné de la mode, qui aura lieu mardi 5 octobre à 20h, et sera retransmis en direct par la FHCM.

...Et d'autres nombreux événements, online et en live

D’autres défilés feront très certainement sensation, notamment celui de la maison Balenciaga, qui a beaucoup fait parler d’elle ces dernières semaines pour avoir habillé Kim Kardashian lors du MET Gala, et annoncé sa collaboration avec le jeu vidéo Fortnite. Est également très attendu le premier défilé de Charles de Vilmorin, jeune prodige de la mode, pour la maison Rochas.

Marine Serre, Agnès B. ou encore Nina Ricci donnent rendez-vous en live sur leurs réseaux sociaux pour la présentation de leurs collections à distance.

Enfin cette Fashion Week sera aussi le moment de l’ouverture de plusieurs expositions consacrées à la mode dans la capitale : «Thierry Mugler : Couturissime» au Musée des Arts Décoratifs dès le 30 septembre ; «Vogue Paris : 1920 – 2020» au Palais Galliera dès le 2 octobre, et enfin, «Cinémode par Jean-Paul Gaultier» à la Cinémathèque à partir du 6 octobre.