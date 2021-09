Britney Vs Spears : un documentaire édifiant qui démontre comment la chanteuse a été manipulée

Alors qu’après des mois de procédures et de rebondissements, un tribunal de Los Angeles a décidé mercredi de retirer la tutelle de Britney Spears à son père Jamie, conformément aux voeux de la chanteuse qui avait qualifié d'«abusive » cette mesure, il est d’autant plus intéressant de visionner le documentaire Britney VS Spears, que Netflix a mis en ligne ce 28 septembre.

Cette tutelle, mise en place en 2008 après des troubles mentaux manifestés par la star, reste pour l'instant en vigueur, mais Jamie Spears n'a jusqu'à nouvel ordre plus son mot à dire dans la gestion de la vie privée ou des finances de sa fille, confiée à des professionnels.

« La mise sous tutelle doit cesser rapidement », écrivait Mathew Rosengart, avocat de Britney Spears, dans une requête déposée cette semaine qui demandait une nouvelle fois la suspension de Jamie Spears. « Chaque jour qui passe avec lui en tant que tuteur - chaque jour et chaque heure - est un jour où il cause à sa fille de l'angoisse et de la douleur », poursuivait-il. L'avocat de l'artiste est reparti à la charge mercredi en qualifiant Jamie Spears d' «homme cruel, toxique et abusif». C'est aussi l'idée que défend et démontre le documentaire Britney VS Spears.

Alors que le documentaire «Framing Britney Spears » du New York Times mettait en particulier l’accent sur le traitement médiatique misogyne dont avait été victime la star, Britney vs Spears raconte la quête, publique et privée, de liberté d’une chanteuse muselée par sa propre famille. Fort d'un travail d'enquête de plusieurs années, d'interviews exclusives et de nouveaux éléments, ce documentaire Netflix retrace en détail le parcours de la star de la pop, de la jeune fille ordinaire à la femme prise au piège de la célébrité, et bientôt d’un statut juridique lui conférant moins de droits qu’une enfant de 5 ans.

Une chronologie judiciaire édifiante

La réalisatrice Erin Lee Carr (Une dose de scandale, Dirty Money) et la journaliste Jenny Eliscu (Rolling Stones Magazine) plongent dans les origines complexes de la mise sous tutelle de la star.

Leur présentation chronologique des faits est alimentée par des SMS, messages vocaux et témoignages d’acteurs clé dans la vie de la star tel que celui de son ancien «manager» Sam Lufti, ou du paparazzi devenu très proche de la star Adnan Ghalib. Elle met en lumière la bataille qu’a menée Britney Spears en coulisses, et comment son père et ses avocats ont orchestré sa mise sous tutelle, et surtout comment ils ont conservé cette décision en vigueur au fil des années, alors qu’elle ne devait être que provisoire.

Tandis qu'elle a pu, pour la toute première fois, engager un avocat l'été dernier, la chanteuse de 39 ans avait en fait par deux fois tenté de louer les services de son propre avocat au début de la mesure de tutelle, ce qui lui avait été refusé.

Le documentaire révèle aussi un document dans lequel un médecin a déclaré la jeune femme victime de démence. Or Britney Spears a continué à travailler et à rapporter des millions de dollars…