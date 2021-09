James Bond : Les 6 musiques qui ont marqué la saga

La musique joue un rôle à part entière dans la saga James Bond. Si les bandes originales ont le plus souvent été signées par le compositeur John Barry, d’autres artistes ont collaboré aux différents génériques. Dernière en date : Billie Eilish.

Le thème de «Dr No» de John Barry et Monty Norman

Dès le générique du premier opus, «James Bond contre Dr No» sorti en 1962, la griffe musicale est là, avec un thème entre flegme et montée d'adrénaline. L'histoire retient surtout le nom de John Barry, à qui l’on doit de nombreuses musiques de films comme «Out of Africa». Mais la trame originale est signée Monty Norman, autre compositeur, moins connu. Les producteurs ne sont pas fans du morceau et demandent à Barry de le retoucher : sa patte d'arrangeur de génie fait le reste. Barry imprimera ensuite son tempo, douze fois au total au service de Bond (entre 1962 et 1987), dont il partage les initiales.

«Goldfinger» de Shirley Bassey

La trouvaille géniale des producteurs est de faire chanter le générique. En 1964, «Goldfinger» est un tournant et propulse Shirley Bassey au sommet des charts. Elle sera la seule à chanter trois fois pour la franchise, avec «Les Diamants Sont Eternels» en 1971 et «Moonraker» en 1979. Pour «Goldfinger», elle se souvient que John Barry lui a demandée de tenir à l'extrême la note finale : «Quand on a terminé, j'ai cru que j'allais mourir», a-t-elle déclaré.

«Vivre et laisser mourir» de Paul McCartney et les Wings

Après une première période Barry, la saga James Bond va être attelée à un autre «B», avec des étoiles de la galaxie Beatles. George Martin, producteur historique des Fab Four, est à la baguette pour «Vivre Et Laisser Mourir» (1973) et les Wings, groupe de Paul McCartney, signent le générique. Ce dernier écrit la chanson-titre avec son épouse Linda. Ce hit sera repris par les Guns N'Roses et deviendra le générique de l'émission politique «L'heure de vérité» en France.

«GoldenEye» de Tina Turner

Tina Turner reprend en 1995 cette chanson écrite et composée par Bono et The Edge du groupe U2, alors qu'Eric Serra - éternel bras-droit de Luc Besson - gère le reste de la B.O. Elle a vu le jour dans la résidence jamaïcaine de l’auteur Ian Fleming, créateur de l’agent 007.

«Skyfall» d’Adele

En 2012, Adele frappe un grand coup avec ce tube qui obtiendra l’Oscar de la chanson originale. «C'est une grosse claque, souligne Cyril Roux. Je suis fan de Daniel Craig - il a ce côté animal qu'avait Sean Connery - et là, la musique colle parfaitement», explique Cyril Roux, éditeur chez Diggers Factory, start-up du vinyle qui propose un double album des B.O de 007 serties par l'orchestre philharmonique de Prague.

«No Time To Die» de Billie Eilish

A seulement 19 ans, l’Américaine interprète le thème principal du 25e volet de la saga James Bond, «Mourir peut attendre», qui sortira le 6 octobre prochain en France.

Elle est ainsi la plus jeune artiste de l’histoire de 007 à chanter le générique. Une chanson qu’elle a écrite avec son frère Finneas.