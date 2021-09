«Les producteurs» : la comédie musicale culte de Mel Brooks adaptée par Michalik sur scène début décembre

La date de la première de ce spectacle culte, adapté pour la première fois en France, a officiellement été annoncée.

Après plusieurs reports liés à la crise sanitaire, «Les Producteurs», comédie musicale culte de Mel Brooks annoncée à l’origine pour septembre 2020, investira le théâtre de Paris à partir du 2 décembre prochain. Une date déjà évoquée au début de l’été par Alexis Michalik, à la tête de l’adaptation française, aujourd’hui confirmée.

Vingt ans après sa création à Broadway, le spectacle lauréat de 12 Tony awards Outre-Atlantique va donc faire ses premiers pas sur scène en France, dès le début décembre. Le public parisien pourra y redécouvrir l’histoire de deux producteurs véreux, qui pour arnaquer les assurances, montent la comédie musicale la plus nulle possible intitulée « Le printemps d’Hitler » et signée par un ancien nazi, afin de faire volontairement un bide.

Un spectacle adapté pour la première fois en France, d'après la comédie musicale de Mel Brooks dévoilée en 2001, elle même adaptée de son film «Les Producteurs», sorti sur grand écran en 1968.

En juin dernier, à l’occasion d’une première lecture chantée, le metteur en scène Alexis Michalik et la troupe avaient d’ailleurs dévoilé les contours prometteurs de cette adaptation très attendue. Alexis Michalik annonçait à l'époque que les répétitions sur scène débuteraient, quant à elles, mi-octobre.