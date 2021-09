Musée des Oscars : tout savoir sur son inauguration ce jeudi à Los Angeles

Un somptueux lieu dédié au 7e art, inauguré à Los Angeles. Après de nombreux reports, le musée des Oscars ouvre enfin ses portes ce jeudi 30 septembre, avec la projection du film «Le magicien d’Oz».

Cette diffusion sera accompagnée en direct par un orchestre de l'American Youth Symphony, alors que les chansons du film de 1939, «Over the Rainbow» et «Follow the Yellow Brick Road», sont encore chantées par des millions d'Américains.

We have so many exciting things to look forward to on opening day. Have a look at our inaugural in-person programming schedule to plan your visit. https://t.co/h8mowheNYZ pic.twitter.com/fBZ0IIA30d

