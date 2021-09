Mylène Farmer illustre les couvertures de 10 ouvrages pour les éditions «J'ai Lu»

Mylène Farmer s'est lancée dans un nouveau projet artistique. La chanteuse française a mis ses talents de dessinatrice au service de la maison d’édition «J’ai lu».

A l’occasion des 60 ans de la collection «Aventure secrète», qui regroupe principalement des ouvrages d'ésotérisme, l’interprète de «Sans contrefaçon» a illustré la couverture de dix ouvrages réédités en version collector, rapporte le site Actualitte.

Cette collaboration est «une évidence, tant ses valeurs, son talent et sa sensibilité font écho à l’esprit de la collection», a déclaré la maison d’édition, assurant que son travail «discret et élégant», tissera «un lien fort et précieux entre littérature, spiritualité et création.»

ses dessins dévoilés en octobre

L’éditeur a précisé auprès de nos confrères que les premières couvertures seront dévoilées le 4 octobre prochain, soit le jour de l’ouverture de la billetterie pour sa tournée 2023.

Mais on connaît déjà les noms des auteurs concernés pour cette réédition. Il s'agit de Deepak Chopra, James Redfield, Marlo Morgan, Julia Cameron et de Neale Donald Walsch.

Passionnée par le dessin et l'aquarelle, l’artiste de 60 ans avait déjà illustré, en 2001, la couverture du roman de Marc Levy «Où es-tu ?» (éd. Robert Laffont). En 2015, elle avait également signé celle du conte philosophique «L’Étoile polaire» de Michel Onfray (éd. Grasset).