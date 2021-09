Philharmonie des enfants : le paradis des apprentis mélomanes

La Philharmonie aurait-elle trouvé la formule magique pour faire aimer et comprendre la musique au jeune public ? Avec l'inauguration, ce mercredi, de sa Philharmonie des enfants, elle propose un parcours unique et ludique pour envisager la culture musicale sous toutes ses formes.

Si de nombreux ateliers découverte étaient déjà proposés - et souvent pris d'assaut - depuis des années dans les allées de la Cité de la Musique, cette fois c'est un dispositif entier de 1.000 m2 qui est réservé aux enfants, âgés de 4 à 10 ans, pour des séances d'une heure.

Un espace resté vacant après l'annulation (bienvenue ?) d'un projet de restaurant d'entreprise, et dont la conception, sur trois ans, a réuni plus d'une centaine de spécialistes, des luthiers aux musicologues, et inspiré selon les mots du Directeur de la Philharmonie Laurent Bayle par sa grande soeur et voisine La Cité des Enfants, située à la Cité des sciences.

© William beaucardet

Le travail de design et de mise en espace, confié à Constance Guisset, est, dès l'entrée, une réussite, les boutons, machines, couleurs et objets faisant de chaque pièce un univers en soi. Cette dernière a visé «la plus grande cohérence possible, en évitant d’être juste ‘enfantin’», pour un résultat cohérent, exhaustif et ludique, qui pourrait bien rendre jaloux les parents qui déposeront leurs enfants à l’entrée de ce parcours dans l'univers de la musique.

Ressentir la musique

Et c'est en effet l'un des premiers points forts de cette Philharmonie des enfants. A l'entrée, les jeunes visiteurs sont laissés libres de déambuler comme bon leur semble, au gré de leurs intuitions et curiosité, dans les 7 espaces proposés (8 à partir de 2022), dont certains regroupent plusieurs activités interactives. Dès l'entame, c'est le ressenti physique du son, ou son absence, que les enfants expérimentent. Dans un couloir baptisé «Silence ou Vacarme ?», l'espace insonorisé et recouvert de sortes de tentacules étouffent les bruits, alors que dans la foulée, un dispositif permet au contraire de les amplifier. De quoi, d'emblée, pousser à la concentration et l'attention.

Direction la Forêt des sons, empli d'un étonnant mélange de balais, casseroles ou brosses, pour prendre conscience du timbre des objets du quotidien, quand «La chasse aux sons» permet, muni d'une lampe torche, de dénicher dans une grotte les sons des villes et de la campagne.

Dans la foulée, l'une des pièces les plus réussies dévoile ses machines sonores : un ensemble d'instruments imaginaires et ludiques à manipuler, mais qui tous permettent de comprendre l'évolution des instruments, de la percussion à la musique électronique, avec un véritable petit studio électro. Mention spéciale au Géant à vent, sorte de fusion entre une flûte géante et un orgue, sur lequel les enfants devront collaborer pour en extraire les sons.

© Constance Guisset

A chacun, ensuite, de rester plus ou moins longtemps dans les différentes salles. Certains préféreront, avec «En scène !», vivre l'expérience du live, et prendre un instrument comme pour un concert de rock, quand d'autres préféreront s'imaginer en chef d'orchestre, donnant le tempo qu'ils souhaitent, tandis que la musique diffusée s'adapte à la vitesse de leurs bras.

Direction l'espace «Des voix par milliers», et sa sublime mappemonde géante qui trône au milieu de la pièce, permettant d'écouter les expressions et techniques vocales venues du monde entier. Un des dispositifs qui devrait rencontrer le plus de succès - et un des rares à utiliser un jeu vidéo, selon le credo «Low-tech» du site - le Pitch pong, reprenant le célèbre principe du jeu Pong. Mais ici, c'est la tonalité de la voix qui fait se déplacer la raquette, en haut pour la voix aigüe, en bas pour la grave.

© Constance Guisset

«Plein les oreilles» offrira un sublime espace immersif, avec des projections murales couplées à un système de diffusion sonore en 3D, comme si chaque figure dessinée emportait avec elle une partie de la musique.

Enfin, «Par ici la musique» permettra aux enfants de jouer tour-à-tour au compositeur de musique de films, au bruiteur, ou au monteur, à l'image de ce court-métrage du cinéma muet qu'il faudra soi-même agrémenter de claquement de porte ou de bruit de bourrasque de vent.

Prolonger l'expérience

Susciter l'intérêt, faire appel à l'imagination, procurer une expérience sensorielle...De quoi rendre concret, de manière séduisante, le credo des lieux : s'amuser tout en apprenant, et, selon les mots de Mathilde Michel-Lambert, Directrice de la Philharmonie des enfants, «faire confiance à l'intelligence des visiteurs».

Et les possibilités offertes par les nouvelles technologies ne sont pas pour autant absentes : les enfants, munis à l'entrée d'un bracelet connecté - par défaut déconnecté si les parents n'en ont pas préalablement donné l'autorisation - , pourront par ce biais garder des souvenirs de la visite (enregistrements, photos, vidéos créations réalisées sur les différents ateliers...).

De même, de nombreux contenus sont disponibles, via le site philharmoniedesenfants.fr, allant du podcast à la série musicale «La Fontaine superstar», en compagnie de Catherine Ringer ou Kery James.

De quoi donner des idées à d'autres villes. Ce vaste ensemble devrait ainsi essaimer, selon les voeux de Laurent Bayle, aussi bien à l'étranger que dans d'autres villes de France, grâce notamment à une grande capacité d'adaptation selon les différentes cultures locales.

Philharmonie des enfants, de 4 à 10 ans, durée 1 heure, tous les jours (10-13h puis 14h-18h) sauf lundi matin. Plein tarif 14€.