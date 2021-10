Littérature jeunesse : 5 livres incontournables pour la rentrée

Les enfants ont repris le chemin de l'école. Pour s'évader, oublier les devoirs et leur donner le goût de la lecture plutôt que des écrans, quels ouvrages leur glisser entre les mains ou partager avec eux?

Des intemporelles Fables de La Fontaine aux toutes nouvelles «fabuleuses fables du bois de Burrow», en passant par le premier livre jeunesse de Michel Bussi, le livre documentaire «Imagine ta planète... en 2030» ou «Le petit Prince», dont on célèbre les 75 ans de sa sortie en France, ces ouvrages sont tous accompagnés de sublimes illustrations. Ils inviteront à la découverte et au plaisir de la lecture en mots et en images.

Michel Bussi : une leçon de vie pour les petits

Il figure dans le trio de tête des auteurs les plus vendus et a tenu en haleine des millions d'adultes avec «Un avion sans elle», «Ne lâche pas ma main» ou encore «Maman a tort». C'est justement ce dernier ouvrage qui a inspiré Michel Bussi pour son premier album jeunesse.

Dans «Le grand voyage de Gouti», il donne vie à la peluche du petit héros de «Maman à tort» : un agouti. Dans ce joli conte, le petit rongeur embarque pour un long voyage avec sa famille après qu'une tempête s'est abattue sur la plage où il habite. Au fil des pages et des illustrations colorées de Peggy Nille, il sera confronté à une leçon de vie pleine d'espoir, qui a valu à Michel Bussi le prix Coup de pouce des premières lectures de Gulli.

«Le grand voyage de Gouti», Ed. Langue au chat, 12 €.

la Fontaine illustré avec maestria et espièglerie

Un grand classique pour apprendre en s'amusant et s'émerveillant. Alors que le 400e anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine est célébré cette année, l'illustratrice Rébecca Dautremer rend hommage à ce génie des mots. Bien connue pour ses illustrations, elle signe un beau livre éclatant et met en image une trentaine de fables, des plus connues au plus confidentielles.

Des textes qui, sous sa plume, se dotent en prime de précisions langagières amenées avec espièglerie pour chacune des fables. Ainsi les petits apprendront ce que signifie par exemple le verbe «se fourvoyer», le terme « Sophi», l'adjectif «marri» ou encore l'expression «aller son train de sénateur».

Fables, Jean de La Fontaine illustrations Rébecca Dautremer, Ed. RMN-GP, 19,90 €.

les enjeux environnementaux à hauteur d'enfant

La protection de l’environnement est au centre des débats de société et concerne plus que jamais le jeune public. Pour permettre aux enfants de mieux comprendre les grands enjeux écologiques qui se jouent actuellement, Amandine Thomas a eu la bonne idée de leur proposer de se projeter en 2030.

A hauteur d’enfant, elle imagine alors à quoi pourrait ressemble leur chambre, leur maison, leur ville, leur école mais aussi les voyages, la mer, les usines, les transports dans dix ans, dans un monde plus responsable. L’occasion de mettre en avant les gestes à adopter, aussi bien au quotidien qu’à grande échelle. Recyclage, ecohabitat, consommation locale, biomatières, protection de la faune et de la flore sont autant de sujets expliqués avec pédagogie dans ce livre ludique, intelligent et militant.

«Imagine ta planète ... en 2030», Amandine Thomas, Ed. Sarbacane, 16,90 €.

De belles histoires pour réfléchir

Little Urban lance en cette rentrée une nouvelle collection de « grands » albums dont l’ambition est d’allier textes profonds et belles illustrations. Un pari relevé haut la main. On craque notamment pour «Les fabuleuses fables du Bois de Burrow» : cinq fables brillamment écrites et illustrées, qui abordent, à hauteur d’enfant, de véritables sujets de société.

Entre les addiction et risques des réseaux sociaux, les phénomènes de mode, la peur de l'autre ou encore les danger de la désinformation, ces histoires intelligentes campées par toute une ménagerie - de la mondaine Madame lapin à Bichette, qui préfère de loin la lecture au shopping, en passant par le sanglier Monsieur Bernard ou Herbert le renard - donneront l’occasion de se poser des questions, dès six ans, et de débattre en famille pour les plus grands.

«Les fabuleuses fables du bois de Burrow», Thibault Guichon-Laurier et Frédéric Pillot, Ed. Little Urban, 19,90 €.

Le Petit Prince : une édition anniversaire pour ses 75 ans

Grand classique de la littérature accessible à tout âge, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry a fêté en avril dernier les 75 ans de sa sortie en France. Une date anniversaire célébrée notamment par la sortie le 7 octobre prochain d'une édition spéciale baptisée «Dessine-moi le Petit Prince».

Le jeune public pourra évidemment y découvrir le texte original, les aquarelles de son auteur ainsi que quarante dessins inédits, signés par les plus grands noms de l'illustration à l'instar d'Albert Uderzo, Moebius, Hugo Pratt, Florence Cestac, Manara ou encore Joan Sfar, en hommage au petit héro.

© Uderzo

L'occasion de découvrir d'abord ce conte philosophique et de réaliser à quel point il inspire depuis des générations.

«Dessine-moi Le Petit Prince - 75 ans», Gallimard, 29,90 €.