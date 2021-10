Super Bowl 2021 : Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige... quelles sont les stars attendues ?

Plus qu’une rencontre sportive, c’est un événement planétaire suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Le Super Bowl se déroulera le 13 février 2022 à Los Angeles et une belle brochette de stars participeront à la mi-temps.

La Ligue nationale de football américain (NFL) a annoncé la présence des rappeurs californiens Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, ainsi que les légendes du hip-hop Eminem et Mary J. Blige, originaire de New York. A eux cinq, les artistes comptent 43 Grammy Awards, a souligné dans un tweet la NFL.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021