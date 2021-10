Adèle annonce son retour pour le 15 octobre et dévoile son nouveau single

Adèle a levé le suspense. Alors que plusieurs indices laissaient imaginer son retour imminent, la chanteuse britannique sortira le 15 octobre prochain un nouveau single.

Un titre dont elle a dévoilé les contours sur ses réseaux après plusieurs jours de spéculations de ses fans. En effet, depuis ce week-end sa communauté était sur le qui-vive après l'apparition de mystérieuses projections partout sur la planète du nombre «30», qui annonce selon eux le nom de son prochain album après «19», «21» et «25», suivi dans la foulée du lancement, par l'interprète d'«Hello», d'un site tout aussi mystérieux.

Une mise en bouche avant l'album

Les fans ne s'y étaient pas trompés. Adèle a posté cet après-midi un mini clip, en noir et blanc, la mettant en scène à bord d'une voiture, accompagné de quelques notes au piano.

En commentaire, l'artiste a partagé une date - le 15 octobre - et un titre «Easy on me». Selon toute vraisemblance, ce premier single confirme donc bien la sortie d'un quatrième opus, six ans après «25».

En revanche, Adèle cultive encore le mystère et n'a pas pour l'instant officialisé la date de sortie de ce nouvel album très attendu.