L’équipe russe du premier film réalisé dans l'espace rejoint l’ISS ce mardi

Le tournage du premier film, russe, réalisé en orbite est sur le point de débuter. Le réalisateur, Klim Chipenko, 38 ans, et l’actrice Ioulia Peressild, 37 ans, rejoignent ce mardi la Station spatiale internationale (ISS).

Après avoir suivi durant quatre mois un entrainement drastique, le duo a décollé du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, ce mardi matin. Le réalisateur et l'actrice devraient s'arrimer à l'ISS aux alentours de midi. Une fois dans l’espace, ils auront 12 jours pour tourner ce long-métrage.

De nombreux défis à relever

« Une expérience », selon son réalisateur, qui s’attend déjà à relever plusieurs défis comme il l’a expliqué lors d’une conférence de presse hier, lundi 4 octobre. En autonomie totale, le réalisateur devra se frotter à des conditions de tournage inédites puisqu’il sera seul à se charger de la caméra, de la lumière et du son et évoluera dans un lieu exigu : la partie russe de l’ISS.

« On verra ce qu'il est possible de tourner dans ces conditions », a précisé ce dernier. «Certaines choses vont réussir, d'autres pas». Il devra également diriger des acteurs non professionnels puisque trois cosmonautes, stationnés sur l'ISS, joueront dans le film. Des cosmonautes qui doivent apprendre leur texte, non sans difficulté, comme l’a expliqué avec ironie le commandant de la mission, Anton Chkaplerov. « Le scénario change tout le temps et je réapprends mes répliques, c'est vraiment dur », s’est amusé ce dernier.

La Russie grille la priorité aux Américains

Ce projet intitulé pour l’instant «Le défi», racontera l’histoire d’une femme médecin envoyée dans l'espace pour sauver la vie d'un cosmonaute.

Avec ce premier long métrage tourné dans l’espace, la Russie dame ainsi le pion aux Américains, qui avaient annoncé en mai dernier vouloir envoyer Tom Cruise dans l’espace, et ainsi réaliser cette première. Mais la Nasa n’a pas changé ses plans, et l’acteur américain devrait lui aussi s’envoler pour la station spatiale internationale ce mois-ci.