PAM! : Un nouveau festival autour du manga et de l'anime

Faute de Japan Expo et de Paris Manga & Sci-Fi Show en 2021, les fans de culture japonaise pourront se tourner vers PAM!, un festival virtuel qui aura lieu les 18 et 19 décembre prochains.

Le rendez-vous inédit PAM!, trois lettres pour Pop Asia Matsuri - ce dernier mot signifiant Festival en japonais - entend rendre la visite ludique, puisque les festivaliers pourront créer leur avatar et arpenter un immense lieu avec différents stands virtuels pour découvrir des nouveautés et des infos exclusives sur ce qui les attends en 2022, principalement chez l'éditeur Kana et le service de streaming ADN.

«L'idée est de créer un festival pour les gens comme nous en manque de contact avec leur passion», expliquent l'influenceuse Leïla et l'humoriste John Sulo, parrains de cette édition. Tous deux animeront d'ailleurs un talk-show en streaming durant les deux jours de l'événement où ils recevront divers invités et auteurs.

Des avant-premières en vue de 2022

Un site internet dédié (disponible ICI) permettra d'en apprendre davantage d'ici à décembre prochain sur ce que réserve cette première édition du PAM!. Parmi les premiers éléments annoncés par les organisateurs, un hall virtuel sera entièrement consacré à Goldorak, dont la série animée fête ses 46 ans cette année, tandis qu'une BD hommage est éditée par Kana le 15 octobre. Le PAM! reviendra sur cette actualité avec plusieurs dessins et croquis notamment, tandis qu'un immense Goldorak se dressera fièrement au cœur de cet espace.

Parallèlement, Kana promet de revenir un peu en avance sur les 20 ans du manga Naruto, qui fut édité en France dès mars 2002 (déjà!). Tandis qu'ADN affichera les couleurs du 1000e épisode de One Piece, qui doit être diffusé en décembre.

Tu fais quoi le 18 et 19 décembre ?





Nous c'est tout vu, on sera au PAM - Pop Asia Matsuri !





Une expérience immersive unique avec vos manga & anime préférés à découvrir de toute urgence !





Pour ne rien louper https://t.co/2MIPk3TRvh@idkbvtimleila @JohnSulo pic.twitter.com/VNmiX7WInS — Editions Kana (@EditionsKana) October 5, 2021

Le festival devrait accueillir des artistes pour des séances de live-drawing, tandis qu'une salle de cinéma virtuelle projettera des films et séries qui n'ont pas encore été annoncés. Enfin, qui parle de festival autour de la culture japonaise se doit de ne pas oublier les fans de cosplay. Un photobooth permettra donc de partager ses créations.

D'autres informations seront partagées dans les prochaines semaines avec quelques belles suprises pour les fans.

PAM! - Pop Asia Matsuri, du 18 au 19 décembre 2021, les inscriptions sont ouvertes.