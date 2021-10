Cancer du sein : Shannen Doherty poste une photo choc pour mobiliser

Shannen Doherty se bat depuis six ans contre un cancer du sein. Afin de sensibiliser les femmes à se faire dépister, l’actrice a partagé une photo choc de sa chimiothérapie.

Atteinte d’un cancer de stade 4, l’interprète de Brenda met son expérience personnelle en avant pour pousser les femmes à prendre les devants avant qu'il ne soit trop tard. Comment ? Grâce au dépistage et un suivi régulier. « Pour le mois de la sensibilisation au cancer du sein, j'aimerais partager davantage mon parcours personnel, de mon premier diagnostic à mon deuxième. Est-ce que tout est joli ? NON, mais c'est vrai et mon espoir de partager est que nous devenions tous plus éduqués, plus familiers avec ce à quoi ressemble le cancer », explique la comédienne, qui a publié sur son compte Instagram deux photographies percutantes.

Des photos choc pour mobiliser

La première dévoile Shannen Doherty, le teint pâle, sans cheveux et saignant du nez, conséquence de la chimiothérapie et de la radiothérapie qu’elle a subies. La seconde, en train de dormir, épuisée par les traitements.

Une façon pour l'actrice de Charmed de provoquer un électrochoc et d’inciter les femmes à être régulièrement suivies. En effet, comme le souligne la ligue du cancer du sein, « détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas ! », note la fondation.

Un message que veut véhiculer Shannen Doherty : « J'espère que j'encourage les gens à passer des mammographies, à passer des examens réguliers, à surmonter la peur et à faire face à tout ce qui pourrait être devant vous », explique la quinquagénaire, qui se bat contre un cancer du sein depuis 2015. Une maladie sur laquelle elle revient, expliquant avoir « subi une mastectomie » et « fait de la chimio et de la radiothérapie ». Des traitements qui ont provoqué chez l’actrice « des saignements de nez » et une grande fatigue, détaille-t-elle.

Un message de soutien

Outre ces photos choc, l’actrice a également voulu partager son expérience pour soutenir les malades. Loin de se laisser envahir par la fatalité, elle insiste sur le rôle qu’a joué l’humour et l’autodérision dans son combat contre la maladie.

« Je me suis remonté le moral en enfilant un drôle de pyjama. Est-ce qu'ils m'ont vraiment réconforté ? Oui!! », explique t-elle, avant de conclure « J'avais l'air ridicule et dans ce ridicule, j'étais capable de rire de moi-même. Trouver l'humour m'a aidé à traverser ce qui semblait impossible. J'espère que nous trouverons tous l'humour dans l'impossible ».