Rock en seine dévoile sa programmation et annonce le retour de Stromae

Annulé en 2020 et 2021, Rock en Seine reviendra fin août prochain et fait déjà sensation, en annonçant un autre retour évènement : celui de Stromae, après six ans d’absence.

L’interprète d’«Alors on danse», «Papaoutai» et «Tous les mêmes» a enfin décidé de faire à nouveau danser le public. En marge de la scène musicale depuis 2015, après deux album à succès – Cheese et Racine Carré - une méga tournée, qui l’avait épuisé, et un burn-out, Stromae sort du silence et a retrouvé l’envie. La mega star belge retrouvera donc la scène, cet été, et a choisi le festival Rock en Seine pour son tout premier concert annoncé en France.

Un concert déjà événement

Une annonce dont se réjouit le festival parisien : « Stromae, c'est un évènement hyper attendu, il est parti en pleine lumière, tout ce qu'il fait est tellement pensé, léché, c'est un grand plaisir de l'accueillir », explique à l’AFP Matthieu Ducos, directeur de Rock en Seine. D’autant que Stromae a été lancé à Rock en Seine.

«On ne l'a jamais accueilli en son nom, mais en 2013 il avait rejoint Major Lazer (le groupe du DJ Diplo) sur scène et on l'avait découvert le jour-même», raconte Matthieu Ducos avec humour. « Là, il revient par la grande porte, sur la grande scène ». Un concert événement, qui pourrait laisser présager un nouvel album.

Quatre jours de festival et une programmation dévoilée

Stromae ne sera évidemment pas le seul à faire vibrer le public. Nick Cave, plutôt rare en festival, marquera cette édition 2022, tout comme, Tame Impala, Kraftwerk, Jamie XX, La Femme, The Blaze, Malik Djoudi ou encore les Limiñanas.

Le festival annonce également une autre grande nouvelle. Parce que le public lui a manqué, cette édition 2022 jouera les prolongations et se déroulera sur quatre jours contre trois habituellement. L’occasion de fêter dignement le retour à la vie du festival, qui se tiendra du 25 au 28 août 2022, en jauge pleine, espèrent ses organisateurs. Si tel est le cas, 40 000 festivaliers seront attendus chaque soir.