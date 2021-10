Festival de Paris : Lambert Wilson va clôturer l'édition 2020 avec un récital de prestige

Le coronavirus n'aura pas eu raison du Festival de Paris. Si de nombreuses dates de l'édition 2020 ont dû être reportées à cause de la pandémie, le récital proposé par Lambert Wilson entend bien mettre un prestigieux point final au programme prévu.

Déplacé une première fois au 30 novembre 2020, ce concert sera finalement donné lundi 18 octobre, à 20 heures, au théâtre de l'Oeuvre. Un lieu qui confirme le credo du rendez-vous parisien créé par Michèle Reiser, à savoir offrir à tous les publics une affiche prestigieuse dans un écrin qui l'est tout autant.

Lambert Wilson, dont on ne compte plus les multiples talents, fera étalage de sa science vocale sur un programme éclectique offrant un panorama complet de la musique du début du XXeme siècle. En tout, près d'une vingtaine de célèbres mélodies franco-américaines seront interprétées de sa voix de baryton. De Maurice Ravel à Samuel Barber, en passant par Francis Poulenc et Kurt Weill, celui qui a récemment consacré un disque à Yves Montand officiera au côté du pianiste Roger Muraro, Victoire de la musique en 2001, et dont le répertoire du début du XXeme siècle, en spécialiste de Ravel et Debussy, n'a aucun secret.

La salle dédiée au concert devrait offrir une accoustique de choix, puisque le théâtre de l'Oeuvre, à la déjà longue histoire, était en effet à l'origine une salle de concert, appelée Salle Berlioz au XVIIIe siècle. Il doit son patronyme ultérieur au peintre Vuillard, et son logo au presitigieux Pierre Bonnard, et reprend ainsi grâce à ce concert sa destination première.

Concert de clôture du Festival de Paris, Lambert Wilson, baryton, Roger Muraro, piano, Lundi 18 octobre, 20h, Théâtre de l'Oeuvre, Paris 9e.