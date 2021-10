Paul McCartney rend John Lennon responsable de la fin des Beatles

Paul McCartney a mis les choses au clair. La séparation des Beatles en 1970 ne vient pas de lui. Selon l'artiste de 79 ans, John Lennon est à l’origine de la dissolution du groupe mythique.

Et il est catégorique. « Je n’ai pas été à l’origine de la rupture. C'était notre Johnny », a ainsi confié Paul McCartney à la BBC, dans le cadre de l’émission « This Cultural Life » qui doit être diffusée à la fin du mois.

Alors que depuis 51 ans, il est considéré comme l’élément déclencheur de cette séparation, notamment en raison des différends qui l’opposaient à l’époque au nouveau manager du groupe Allen Klein, et qui avait conduit Paul McCartney à attaquer le groupe en justice, l’artiste s’est offert une mise au point, comme le rapporte le Guardian. « C'était mon groupe, c'était mon travail, c'était ma vie, alors je voulais que ça continue », explique-t-il.

Une séparation assez excitante selon John Lennon

Interrogé sur son envie de carrière solo par le journaliste de This cultural life, Paul McCartney donne des précisions : « Je vous arrête là. Je ne suis pas celui qui a initié la séparation. Oh non, non, non, John est entré un jour dans une pièce et a dit "Je quitte les Beatles"», considérant cette séparation comme «assez excitante, un peu comme un divorce », a ainsi fait savoir Paul McCartney. Les autres membres du groupe, soit lui-même, Ringo Starr et George Harrisson « n'avaient plus qu'à ramasser les morceaux », poursuit-il.

Sans cette décision de John Lennon, qui voulait démarrer une autre vie, Paul McCartney laisse d’ailleurs entendre que le groupe « aurait pu » continuer. Il précise également qu'ils ont dû cacher cette décision. « Pendant quelques mois, nous avons dû faire semblant », alors que leur manager Allen Klein bouclait des accords commerciaux. « C'était bizarre parce que nous savions tous que c'était la fin des Beatles mais nous ne pouvions pas simplement nous en aller », jusqu’à ce que Paul McCartney brise le silence et annonce son départ du groupe le 10 avril 1970.