Superman bisexuel dans une BD à paraître en novembre

L’éditeur DC Comics a annoncé qu’une nouvelle bande dessinée consacré à Superman mettant en scène le fils de Clark Kent verrait ce dernier tomber amoureux d’un reporter. Et assumer son identité de «bisexuel».

Une histoire d’amour qui fait suite au numéro de Superman paru en août dans lequel Jon Kent, le fils de Clark Kent et de la journaliste Lois Lane, se lie d’amitié avec le reporter Jay Nakamura. Dans la suite, qui paraîtra le 9 novembre, cette relation amicale va se transformer en histoire d’amour.

«J’ai toujours dit que chacun avait besoin de héros et avait le droit de se représenter dans ces héros», précise l’auteur de la BD, Tom Taylor, dans un communiqué illustré par un dessin de l’artiste John Timms où on peut voir le fils de Superman embrassé Jay Nakamura. «Le symbole de Superman a toujours été l’espoir, la vérité et la justice. Aujourd’hui, ce symbole est quelque chose de plus (et) davantage de gens peuvent se reconnaître dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée», poursuit Tom Taylor.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD — Superman (@DCSuperman) October 11, 2021

Cette révélation de l’identité bisexuel du fils de Superman vient s’inscrire dans un mouvement déjà largement entamé dans le monde la bande dessinée américaine où la volonté est de représenter la diversité au sein de la société, comme cela a déjà été fait dans la série Aquaman à travers un super-héros noir et homosexuel, ou dans la BD de Batman avec un Robin ouvertement bisexuel.

La sexualité n’est, par ailleurs, pas le seul élément qui se veut plus en phase avec la société actuelle. Puisque le fils de Superman, Jon Kent, se montre également plus sensible aux questions de justice sociale, de dérèglement climatique, ou à propos de la crise des réfugiés. Un super-héros définitivement tourné vers les problématiques du monde d’aujourd’hui.