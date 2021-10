Scream 5 : une première bande-annonce glaçante

Après l’affiche officielle il y a quelques jours, la première bande-annonce de Scream 5 a été dévoilée. Elle est glaçante.

En salle le 12 janvier 2022, le cinquième volet de la franchise horrifique réalisé par le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ne ménagera pas les spectateurs. Les premières images du film donnent la chair de poule.

25 ans après le premier volet de Wes Craven sorti en 1996, la bande-annonce commence d'ailleurs comme à l’époque : une jeune fille dans sa cuisine envoie des messages sur son portable quand le téléphone se met à sonner. Au bout du fil, le tueur, qui ne compte pas l’épargner.

Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette à l'affiche

Ce nouveau tueur revêt le célèbre masque de Ghost face pour s’en prendre à une bande d’adolescents et semer la terreur sur le tranquille village de Woodsboro. Son ambition : faire ressortir les secrets du passé. Des crimes qui vont pousser Sidney à venir en aide à ces jeunes, qui, comme elle il y a 25 ans, sont traqués par ce serial killer sans pitié.

Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette reprennent du service dans la peau de Sidney Prescott, la journaliste Gale et le shérif Dewey Riley, avec à la clef de ce nouveau volet, du suspense, du sang, des frissons et un jeu de cache-cache entre le tueur et ses proies. Car comme le lance Sidney Prescott dans cette bande-annonce à une jeune fille : « Je suis passée par là encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant, parce que qui que ce soit, il ne va pas te lâcher». Ça promet.