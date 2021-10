Maman j'ai raté l'avion : la première bande-annonce du remake dévoilée

Le remake de «Maman j’ai raté l’avion», annoncé par Disney en 2019, se dévoile un peu plus. La première bande-annonce vient d’être diffusée, avant sa sortie, le 12 novembre prochain, sur la plate-forme Disney+.

Sur ses premières images, pas question de retrouver l’inoubliable bouille de Macaulay Culkin, mais celle de son successeur Archie Yates, découvert dans «Jojo Rabbit». Dans ce remake, dont le récit reste fidèle au film culte des année 1990, le garçonnet se glisse à son tour dans le rôle de Kevin, gamin débrouillard laissé par inadvertance seul dans sa maison, alors que toute sa famille s’envole pour les vacances de Noël à Tokyo. Rebaptisé Max, il devra comme son prédécesseur défendre sa maison contre deux intrus.

De nouveaux « méchants »

Outre les changements de noms, la famille McCallister devient notamment les Mercer, le duo de cambrioleurs de bras cassés - mémorables Daniel Stern et Joe Pesci - est remplacé par un couple. Campé par Ellie Kemper et Rob Delaney, ils vont évidemment tenter de s'intoduire chez les Mercer... à leurs risques et périls.

Comme dans le premier volet réalisé à l’époque par Chris Columbus, ils vont se frotter à l’ingéniosité du petit Max et à ses mille subterfuges.

Des subterfuges en partie modernisés par le réalisateur Dan Mazer. C’est avec un arsenal bien contemporain -pistolet Nerf, trampoline géant ou encore ballon XXL - que Max compte leur mettre des bâtons dans les roues, sans oublier évidemment les clins d’œil au film original.