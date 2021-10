Coldplay : le groupe sort son nouvel album et annonce une date au Stade de France

Il flotte un air de Coldplay dans l'air... Pour le plus grand plaisir des fans. Le groupe culte signe en effet son grand retour avec son nouvel album «Music Of The Spheres» ce vendredi 15 octobre, et annonce une tournée mondiale avec un passage au Stade de France.

Stromae et Adele ne sont donc pas les seuls à faire leur grand retour ce vendredi. Le groupe britannique, qui renoue avec ce nouvel album avec la pop enjouée qui lui sied si bien, donne rendez-vous à ses fans les samedis 16 et dimanche 17 juillet 2022, pour deux concerts prévus au Stade de France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne.

Un retour particulièrement attendu par les admirateurs français de Coldplay, cinq ans après leur dernier show parisien.

Pour ces deux concerts événement, il faudra néanmoins patienter jusqu'au vendredi 22 octobre, à 10h, avant de pouvoir réserver ses billets en ligne. Les billets seront mis en vente sur le site du Stade de France et dans tous les points de vente habituels.

Chris Martin et sa bande entameront cette série de dates au Costa Rica en mars 2022, pour l'achever à Rio de Janeiro, au Brésil, le 10 septembre 2022. Au total, 30 dates sont annoncées autour du monde.

Produit par le Suédois Max Martin (qui est notamment à l'origine de tubes comme «Baby One More Time» de Britney Spears, «I Kissed A Girl» de Katy Perry ou encore «Shake It Off», de Taylor Swift), ce nouvel album très attendu de Coldplay avait été annoncé par un trailer galactique et coloré sur YouTube.

Des extraits de plusieurs morceaux de l'album, dont les singles Higher Power et My Universe, en duo avec le groupe de K-pop sud-coréenne BTS, avaient été dévoilés.