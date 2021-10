Mylene Farmer a déjà vendu 320.000 places de sa prochaine tournée en 2023

Comme toujours, un phénomène. Vingt mois avant la prochaine tournée «Nevermore» de Mylène Farmer, les deux tiers des billets se sont écoulés en deux semaines, ont annoncé jeudi les équipes de la chanteuse. Sa tournée des stades aura lieu en juin-juillet 2023 en France, Suisse et Belgique.

Ces 340.000 billets vendus représentent 68% de remplissage (500.000 places possibles au total), plus d'un an et demi avant le premier show de la star, a précisé à l'AFP son service de communication. La prévente n'a commencé que le 1er octobre et la billetterie officielle ne s'est ouverte que le 4 octobre.

Pour la 8e tournée de sa carrière, Mylène Farmer, 60 ans, a prévu de se produire dans les stades de 9 villes pour 12 concerts. La chanteuse ira aussi en Russie, en août/septembre 2023, concerts dont les billets seront mis en vente ultérieurement.

Une tournée très attendue

Celle qu'on qualifie parfois de «Madonna française» a vendu près de 35 millions de disques et est connue pour ses spectacles grandioses à travers l'Europe. Sa dernière tournée remonte à 2019.

Ce «Nevermore» fait, sans surprise, l'événement auprès des fans de l'artiste qui sont déjà impatients de la revoir sur scène. Sur Twitter, les internautes n'ont pas caché leur excitation.

ÇA Y EST J'AI LES PLACES POUR TROIS DATES OMG OMG OMG OMG OMG JE VAIS VOIR MYLÈNE JE VAIS VOIR MYLÈNE JE VAIS VOIR MYLÈNE#mylenefarmer #Nevermore2023 #Nevermore — Alex (@UneSuccube) October 1, 2021

Moi à des moments random de la journée:



"Omg je vais voir Mylène Farmer en 2023" — || NEVERMORE (@jinnamoramento) October 12, 2021

"2 minutes mon cœur, Maman doit acheter une place pour Nevermore 2023" pic.twitter.com/xXVojJyGfv — Out Of Context Mylène Farmer (@OOCMylene) October 14, 2021

Je vis un peu trop calmement pour quelqu'un qui va voir Mylène en 2023 — Road to Nevermore - 07/06/2019 (@Leana1307) October 8, 2021