Le Père Castor à 90 ans : une exposition parisienne invite petits et grands à se (re)plonger en enfance

Roule galette, Michka, Poulerousse, la grande panthère noire... Cela fait déjà 90 ans que le Père Castor nous raconte des histoires. A l'occasion de cet anniversaire, la Galerie Gallimard à Paris invite petits et grands à (re)découvrir cette mythique collection, qui a marqué plusieurs générations d'enfants depuis 1931.

Cette exposition, qui se tient jusqu'au 12 novembre prochain à la Galerie Gallimard dans le 7e arrondissement de Paris, présente au public une grande série d'originaux et de premières éditions de la collection. Un second volet est ensuite consacré aux oeuvres plus contemporaines d'illustratrices et d'illustrateurs qui perpétuent l'histoire du Père Castor aujourd'hui.

Mais derrière cette collection, se trouve une homme, un libraire de profession et grand passionné d'éducation, Paul Faucher.

désacraliser le livre pour enfant

Au début des années 1930, alors qu'il travaille chez Flammarion, Paul Faucher propose à la maison d'édition de lancer une nouvelle collection de livres pour les enfants. L'éditeur relève le pari en publiant en 1931, «Je fais mes masques» et «Je découpe» de Nathalie Parrain. Deux livres où l'enfant est enfin invité à toucher, colorier, et à découper son livre.

Passionné par l'éducation nouvelle, Paul Faucher consacrera toute sa vie à enrichir cette collection de livres, écrite et réalisée pour les enfants. S'entourant de grands illustrateurs, venus de l'Est et issus pour la plupart de l'avant-garde russe, il signera la majorité des textes et quantité de préfaces, sous son nom de plume : Paul François.

«Je n'ai pas voulu des livres entonnoirs, j'ai rêvé d'album étincelles», aimait à rappeler Paul Faucher lorsqu'il créait les albums du Père Castor. Un rêve, qui 90 ans plus tard, continue d'émerveiller les petits comme les grands.

En parallèle de cette exposition, la petite-fille de Paul Faucher, Anne-Catherine Faucher, publie chez Flammarion «Paul Faucher ou l'aventure du Père Castor» (29 euros), où l'auteure retrace le parcours de son grand-père, figure incontournable du livre jeunesse, à travers de nombreuses archives.

«Père Castor. Histoire d'hier et d'aujourd'hui», exposition ouverte jusqu'au 12 novembre prochain à la Galerie Gallimard, 30-32 rue du l'Université Paris 7e, du mardi au samedi de 13 heures à 19 heures.